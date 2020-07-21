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Особлива вода: Леся Нікітюк розкрила головний секрет красивої шкіри

Вівторок 21 липня 2020 14:56
Особлива вода: Леся Нікітюк розкрила головний секрет красивої шкіри
Леся Нікітюк (фтото: lesia_nikituk)

Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком на українському оздоровчому курорті

Телеведуча і популярний блогер Instagram Леся Нікітюк показала, як і де відпочиває влітку. Через те, що більшість її улюблених курортів поки закриті, дівчина вирішила випробувати найнесподіваніші та корисніші українські місця для відпочинку й оздоровлення. Знаменитість вирушила за здоров'ям тіла і шкіри в Солотвино. Там же вона і розповіла про одну з головних переваг соляних басейнів – ніжна молода шкіра.

Українська телеведуча вирішила поділитися з шанувальниками секретами здорового і доглянутого вигляду. Одна з причин, по якій у Лесі Нікітюк сяюча шкіра обличчя – соляний басейн. Блогерка порадила своїм шанувальникам також насолодитися всіма перевагами соляного басейну.

Про принади відпочинку в Україні знаменитість розповіла у своїх історіях в Instagram.

"Хлопці, ніколи не думала, що в Солотвино настільки круто. Тут дуже багато курортів, соляні озера, соляні басейни. Ми зараз біля соляного басейну. Подивіться яка вода. Дівчатка, я цілий день плаваю в басейні соляному і шкіра після цієї води просто фантастична, як у 5-річної дитини. Я хочу тут жити!" – зізналася знаменитість.

Леся Нікітюк в Instagram розкрила головний секрет красивої шкіри (скріншоти: lesia_nikituk)

Також Нікітюк пожартувала, що у соляних басейнах складно втопитися через те, що вода виштовхує тіло на поверхню.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі.

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