Особливий зв'язок: Настя Каменських назвала три країни, які назавжди змінили її життя

Суперстар Настя Каменських (NK) днями випустила зворушливий кліп на трек "Воспоминания". Всього за два дні романтична історія спогадів співачки, створена з архівних фото, відео і великої любові, набрала майже 2 мільйони переглядів на YouTube. На створення такої відеороботи співачку надихнули приємні спогади, які нахлинули при перегляді архівних фото і відео із спільних з чоловіком подорожей. Ексклюзивно для РБК-Україна NK розповіла про топ-3 подорожі у 3-х країнах, які змінили її життя назавжди.

Настя Каменських — Воспоминания

Італія

З Італією у мене особливий зв'язок. Ця країна в моєму серці назавжди, адже саме з нею пов'язані яскраві спогади дитинства. Я росла в Неаполі і з великим інтересом вже з дитинства знайомилася з країною. Мені дуже близький темперамент італійців, їх любов до життя, відкритість, щирість. Мене досі дивує те, що з кожним візитом в Італію, ця країна відкривається абсолютно по новому. У ній є місце для будь-якого настрою: хочете романтику - Флоренція, Венеція для вас, доторкнутися до давньої історії та відчути дух часу - ласкаво просимо в Рим, любите ніжитися на пляжі - їдьте в Позітано, де різнокольорові будиночки на схилах гір створюють райдужний контраст з бірюзою моря. Це країна приємних контрастів з неймовірною історією і надзвичайно життєрадісними людьми, і яке ж було щастя рости і пізнавати світ саме там.

США

Америку люблю дуже. Майамі з його безкрайніми пляжами і шумом океану, Нью-Йорк з його невгамовним ритмом життя, Лос-Анджелес, з його мальовничими пагорбами і палючим сонцем. Кожне місто таке різне, але однаково приносить задоволення, радість і круті спогади.

А ще з цією країною пов'язані дуже знакові в моєму житті події. Саме в США мене запросили презентувати свій перший англо-іспаномовний трек "Peligroso", який потрапив в самий авторитетний музичний чарт Billboard. Про свою країну, про трек і про творчість я розповідала на самих топових ранкових шоу з мільйонною аудиторією і дала своє перше інтерв'ю на іспанській в прямому ефірі. Це був ще той стрес, адже я до того моменту іспанську вчила всього 4 місяці, тому дуже переживала, але все пройшло добре, фух)

Мексика

Моє перше знайомство з Латинською Америкою було заочним - ще в дитинстві. Мої батьки якийсь період гастролювали з хором ім. Верьовки по всьому світу і в один з таких турів зупинилися в Мексиці. Я з цікавістю розглядала звідти їх фотки, а коли вони збиралися з друзями, то завжди співали місцеві пісні на іспанській. Улюбленою моєю була, до речі, Cucurrucucu Paloma. І завжди мені дуже хотілося потрапити на ті вулиці з батьківських фотографій. Мрійте, і все вийде. Тому що через багато років я там побувала і не просто так. Після успіху треку "Peligroso" мене запросили в Мексику презентувати мій трек "Elefante" - канали, радіо, передачі. Я не могла повірити, що через багато років я привезла за океан не лише свою творчість, а й частинку своєї рідної культури: адже на кожному інтерв'ю я дарувала стилізовану українську сопілку, яка з'являлася в кліпі "Elefante". І ця країна виявилася такою контрастною, якою я собі її уявляла: Мехіко-сіті з його активним життям, романтичний Канкун зі своїми білосніжними пляжами і привітним сонцем, найдавніші міста майя та можливість доторкнутися до дива світу. Все це зібрано в одній країні і доповнено неймовірно доброзичливими людьми, запальним темпераментом і невичерпним позитивом. А те, що "Elefante" підкорює всілякі чарти говорить про те, що наша любов як з Латинською Америкою, так і з усім світом - взаємна:)