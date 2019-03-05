Сліпуче: внучка Ротару гуляла по Парижу у вбранні від українського бренду

Дівчина вибрала для стріт-стайл фотосету "золотий" брючний комплект

Внучка легендарной певицы Софии Ротару, 17-летняя Соня Евдокименко, которая похвасталась снимком с супермоделью Беллой Хадид, прогулялась по Парижу в блестящем "золотом" костюме от украинского дизайнера Жана Грицфельда. Фото в стильном образе начинающая манекенщица и певица опубликовала в Instagram.

"Золотой" комплект состоит из трендовой кожаной рубашки и брюк с завышенной талией. Легкий естественный макияж добавил "космическому" образу легкости и непринужденности.

"В Париже начался дождь, так что я подумал, что сам могу стать солнечной", - гласила подпись на английском языке.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники пришли в восторг от внешней красоты девушки и заверили, что могут рассматривать вечно ее привлекательные и ослепительные фотосеты.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/jeangritsfeldt)

"Сонечка, ты сама как солнышко светлая, милая, ласковая, добрая! Ты девочка-весна!", "Красуня", "Супер", "Не устаёшь от этих фото ! Можно смотреть круглосуточно! Крутая", - писали восхищенные фолловеры.

Модельер Жан Грицфельд также поделился результатами съемки с участием Сони. На одном из видео девушка непринужденно порхает по парижским улочкам, будто не замечая включенную камеру.

"Сногсшибательная София Евдокименко в золотом комбинезоне от Jean Gritsfeldt сияет ну улицах Парижа!" - коротко и ясно подписал дизайнер ролик с участием внучки Ротару.

Ранее внучка Софиии Ротару Соня Евдокименко устроила стильную уличную фотосессию в Лондоне, показав несколько безупречных стрит-стайл луков.

К слову, Соня Евдокименко во время зимнего фотосета предстала перед поклонниками на прогулке верхом.