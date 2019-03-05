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Сліпуче: внучка Ротару гуляла по Парижу у вбранні від українського бренду

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2019 - 09:36
Сліпуче: внучка Ротару гуляла по Парижу у вбранні від українського бренду
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина вибрала для стріт-стайл фотосету "золотий" брючний комплект

Онучка легендарної співачки Софії Ротару, 17-річна Соня Євдокименко, яка похвалилася знімком з супермоделлю Белою Хадід, прогулялася по Парижу в блискучому "золотому" костюмі від українського дизайнера Жана Грицфельда. Фото в стильному образі починаюча манекенниця і співачка опублікувала в Instagram.

"Золотий" комплект складається з трендової шкіряного сорочки і штанів з завищеною талією. Легкий природний макіяж додав "космічному" образу легкості і невимушеності.

"В Парижі почався дощ, так що я подумав, що сам можу стати сонячною", - говорив підпис англійською мовою.

Сліпуче: внучка Ротару гуляла по Парижу у вбранні від українського бренду

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники прийшли в захват від зовнішньої краси дівчини і запевнили, що можуть розглядати її вічно привабливі і сліпучі фотосети.

Сліпуче: внучка Ротару гуляла по Парижу у вбранні від українського бренду

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/jeangritsfeldt)

"Сонечко, ти сама як промінчик світла, мила, лагідна, добра! Ти дівчинка-весна!", "Красуня", "Супер", "Не втомлюєшся від цих фото ! Можна дивитися цілодобово! Крута", - писали захоплені фоловери.

Модельєр Жан Грицфельд також поділився результатами зйомки за участю Соні. На одному з відео дівчина невимушено пурхає по паризькими вулицями, ніби не помічаючи включену камеру.

"Неперевершена Софія Євдокименко в золотому комбінезоні від Jean Gritsfeldt сяє ну вулицях Парижа!" - коротко і ясно підписав дизайнер ролик за участю онучки Ротару.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від JEAN GRITSFELDT (@jeangritsfeldt)

Раніше онука Софиии Соня Ротару Євдокименко влаштувала стильну вуличну фотосесію у Лондоні, показавши кілька ідеальних стріт-стайл луків.

До слова, Соня Євдокименко під час зимового фотосету постала перед шанувальниками  на прогулянці верхи.

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