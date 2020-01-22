Відчуття не з приємних: актриса "Жіночого Кварталу" ледь не втратила життя на зйомках фільму

Анастасія Євтушенко (фото: прес-служба)

Стрічка «Сторонній» за участю Анастасії Євтушенко продовжує збирати нагороди по всьому світу

На днях стало відомо, що український фільм «Сторонній» отримав чергову нагороду на міжнародному кінофестивалі. Картина Дмитра Томашпольського, у якому головну роль виконала актриса «Жіночого Кварталу» Анастасія Євтушенко, перемогла в номінації «Кращий оригінальний сценарій» на Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесі. Нагадаємо, стрічка має у своїй скарбничці вже вісім нагород міжнародних кінофестивалів, наробивши галасу в Японії, Канаді, США і Колумбії.

Напередодні майбутньої прем'єри, яка запланована в Україні на 2020 рік, актриса «Жіночого Кварталу» Анастасія Євтушенко поділилася своїми враженнями від зйомок у фільмі «Сторонній». До слова, в цей проект Настя потрапила без кастингу, тому що раніше вже працювала з режисером Томашпільський в проекті «Ржака», і він уже знав її акторський потенціал.

Дарія Трегубова та Анастасія Євтушенко - фільм ''Сторонній''

«Робота над цією роллю запам'яталася мені тим, що навколо мене постійно було багато води. Або я її пила, або просто в ній перебувала. А одного разу, під час зйомок однієї з сцен я мало не потонула», - зізнається Анастасія. За задумом режисера, героїня Євтушенко повинна була опуститися на дно басейну і деякий час перебувати під водою. «Мені прив'язали важки до рук і ніг, і я опустилася метра на три. Відчуття, чесно кажучи, не з приємних. Я навіть почала захлинатися, а в голові думки: «Ну все, напевно, я вже тону». У підсумку в цій сцені замість мене знялася моя партнерка Даша Трегубова. Я вже зраділа, а через два дні виявилося, що в кадрі буде видна моя голова, так що треба таки занурюватися і зніматися самій. Слава богу, з другої спроби і за дублів п'ять ми цю сцену відзняли, хоча і було дуже страшно». - Згадує актриса. В іншій же сцені Анастасії потрібно було випити залпом три великих склянки води. «Але через те, що дублів було дуже багато, я в підсумку випила близько 10 літрів води. Після цього мені здавалося, що у мене набрякло все тіло, і я взагалі вся перебуваю з води».

Анастасія Євтушенко в зйомках фільму "Сторонній"

Сюжет картини «Сторонній» розповідає про загадкове зникнення команди з синхронного плавання під час свого виступу. Одночасно з цим з водолікарні пропадає пацієнтка, яка приймає оздоровчу процедуру. Щоб зрозуміти, як пов'язані ці справи між собою, до розслідування приступає інспектор Глухівська, яку і грає Анастасія Євтушенко. До речі, крім «Жіночого Кварталу» (найближчий концерт відбудеться 12 квітня у Палаці «Україна»), актрису можна побачити на сцені Молодого театру, в трупі якого вона задіяна.

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