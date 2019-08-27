"Відчуття непередавані": смілива Віра Брежнєва вперше встала на вейксерф

Співачка похвалилася вражаючим спортивним досягненням
Шанувальники звикли бачити Віру Брежнєву жіночною та елегантною - як, приміром, на недавніх ніжних кадрах в ліжку, зроблених в рамках фотосесії для глянцевого журналу. Однак співачка може бути і дуже сміливою і рішучою, особливо, якщо поставить перед собою якусь мету.
На своїй instagram-сторінці артистка поділилася вражаючими фото, зробленими на річці. Віра виконала давнє бажання і вперше встала на вейксерф - і судячи по знімках, вийшло у неї непогано!
Одягнена в облягаючий гідрокостюм співачка сміливо ковзала на дошці по хвилях - не обійшлося і без кумедних падінь у воду.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
У підпису Брежнєва емоційно поділилася своїми враженнями.
"Нарешті одягнена з ніг до голови. І нарешті зробила це) моя перша проба встати на вейксерф! І @yegor_popretinskiy з першого разу поставив мене )) руки, правда, вже пару днів сумку піднімають важкувато, але відчуття непередавані. ставте цілі і йдіть/пливіть до них - це і є кайф! "Сьогодні я русалка, я створюю хвилі". Що у вас з найближчих цілей?)" - розповіла виконавиця.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фолловери захоплювалися сміливістю і вправністю Віри і залишили багато приємних відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Віра Брежнєва вразила одкровеннями про шлюб з Костянтином Меладзе. Як розповіла співачка, її чоловік вважає її найкрасивішою жінкою на планеті і любить, коли вона ходить по хаті оголеною.
А ще вразили шанувальників топлес-кадри від Віри Брежнєвої. Для реклами одного з продуктів для жінок співачка погодилася на відверті кадри.