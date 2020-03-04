Осадча, Maruv, Остапчук та інші зіркові гості на прем'єрі фільму "Побачення у Вегасі"

На екранах мережі кінотеатрів фільм «Побачення у Вегасі» стартує з 5 березня 2020р.
3 березня в кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра романтичної комедії «Побачення у Вегасі».
Серед гостей допрем’єрного показу: Катерина Осадча, Maruv, Мішель Андраде, Володимир Остапчук, Павло Зібров, Віталіна Ющенко, Михайло Ясинський, Олег Собчук, Марина Д’яконенко, Микита Бичков-Андрієвський, Богдан Юсипчук, VovaZIL’Vova, Міла Єремєєва, Олександр Прохоров, Вероніка Ясінська, Діана Глостер, Анна Носок, Марія Виноградова, В’ячеслав Соломко, Лілія Кіш, Віктория Щелко та багато інших.
Побачення у Вегасі: про фільм
Побачення у Вегасі - офіційний трейлер
Артем неначе створений для роботи в рекламному агентстві. Він вміє знайти підхід до кожного клієнта. Звичайно ж, такий талант цінують на роботі. Саме тому, Артем отримав важливе завдання – підписати контракт у Лас-Вегасі. Так хлопець опинився на борту літака, де познайомився із красунею Оксаною. Як виявилося, вона також рекламний агент і летить провести презентацію тому ж клієнтові.
Зіркові гості прем'єри
Катерина Осадча
Maruv
Володимир Остапчук
Павло Зібров
Мішель Андраде
В'ячеслав Соломка
Богдан Юсипчук
vovazil'vova
Головні герої фільму — Микита Бичків-Андрієвський і Марина Дьяконенко
Зіркові гості прем'єри "Побачення у Вегасі"
Зіркові гості прем'єри "Побачення у Вегасі"
Фото: Кирило Авраменко