Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри

Катя Осадча і Юрій Горбунов відповідально дотримуються карантину і разом з трирічним синочком Іваном залишаються вдома - благо, зоряне сімейство живе в приватному будинку, так що вони можуть подихати повітрям і погратися у дворі. Телеведуча періодично влаштовує яскраві фотосесії з квітучими деревами, а також полюбила нову розвагу - гру в бадмінтон. Проте їх все ж тягне в подорожі та на природу, так що подружжя зважилися на невелику сімейну вилазку.

Разом з Іваном вони поїхали в мальовнича місцевість недалеко від Києва - село Витачів, де з пагорбів відкривається захоплюючий дух вид на річку Дніпро. В своїх акаунтах в Instagram Катя і Юрій поділилися своєю радістю і яскравими кадрами.

Для прогулянки теледіва вибрала комфортний і яскравий наряд - блакитні джинси, білу футболку і жовтий кардиган, а також червоні кросівки. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не забула про сонцезахисні окуляри.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На одному з фото разом з мамою відображений і маленький Іван - як зазвичай, спиною до камери, оскільки батьки воліють поки що не показувати його обличчя. Осадча також зробила ефектний кадр з малюком, який милується красивим пейзажем.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

"Чим не Тоскана? Виїхали на годинку побачити красу неподалік. У нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм, радьте місця", - зазначила ведуча.

Горбунов ж виклав щасливе селфи в обнімку з дружиною - на шоумені також темні окуляри, а також кепка козирком назад.

"Подалі від людей-поближче до природи!! Україна чудова і надзвичайно красива!!і це не далеко від Києва!! Витачів!" - поділився Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловери залишили парі багато теплих відгуків, а також засипали порадами, які ще цікаві місця можна відвідати в Україні.

Дуже гарна;)

Яка краса

Як гарно

Неймовірні

Ви красуня

Краса!!!

Дуже класне фото, такі щасливі

Це Вітачів...там краса, ще в Ржищеві красиві пейзажі є...

Так, неймовірна країна !Люблю всім серцем !

Які ви хороші любіть один одного,цінуйте один _друга

Я знаю це місце)) Це дуже чудові краєвиди!!!

Ви така чудова пара, обожнюю вас!!!

Я вас обожнюю ,Ви такі щирі ,такі позитивні

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися "секретом" стрункості і своїм кулінарним шедевром.