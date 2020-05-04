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Осадча та Горбунов показали гарячі образи іменинниці Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2020 - 20:56
Осадча та Горбунов показали гарячі образи іменинниці Каменських
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов, Потап і Каменських instagram.com/kosadcha)

Ведучі опублікували кадри з Настею Каменських з особистого архіву

Катя Осадча та Юрій Горбунов якось зізналася, з ким із пар українського шоу-бізнесу підтримують дружні стосунки. Так, приятелями зіркового сімейства виявилися Потап і Настя Каменських. Крім того, Катя і Юрій були пведучими на весілля закоханих, тому поспішили привітати подругу з днем народження – 4 травня Насті виповнилося 33 роки. Звичайно ж, першим, хто залишив трепетні слова на адресу іменинниці, виявився чоловік артистки Потап. Він присвятив їй зворушливий вірш-освідчення в коханні. А ось Юрій і Катя показала спільні фото з Настею, зроблені за лаштунками різних заходів і концертів. На кадрах іменинниця позувала у досить відвертих сценічних образах.

Так, ведуча показала фото з бекстейджу церемонії нагородження "М1 Music Awards 4 сезону", яка відбулася в 2018 році. На знімку іменинниця позує в пікантному вбранні – на ній лише боді словового відтінку, сітчасті колготи, блискуча коротка блуза-накидка і високі чорні ботфорти.

"З Днем народження! Мрій, кохай, добивайся цілей! Чи просто щасливою і натхненною! Далі тільки більше і бажаю нам скоріше зустрітися на червоній доріжці", – підписала кадр Осадча.

Осадча та Горбунов показали гарячі образи іменинниці Каменських

Фото: Осадча і Каменських instagram.com/kosadcha)

Юрій опублікував закулісне фото з іменинницею вже з іншого заходу. На ньому Настя з'явилася в білому боді, поверх якого надітий напівпрозорий комбінезон тілесного кольору, що в точності повторює всі вигини її тіла. Вона доповнила провокативний образ високими лакованими чобітьми-ботфортами нюдового відтінку.

"Настюша, нехай одна за одною збуваються твої мріі, ти впевнено ідеш до їх здіснення. Пам'ять пам'ятай, навколо тебе люди, які тебе люблять", - запевнив Настю Юрій Горбунов.

Осадча та Горбунов показали гарячі образи іменинниці Каменських

Фото: Настя Каменських і Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов показала свою сімейну вилазку на природу під час карантину.

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Новини України Катя ОсадчаНастя КаменськихЮрій Горбунов
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