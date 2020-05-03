Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри

Подружжя нагадали, що Україна - неймовірно красива країна
Катя Осадча і Юрій Горбунов відповідально дотримуються карантину і разом з трирічним синочком Іваном залишаються вдома - благо, зоряне сімейство живе в приватному будинку, так що вони можуть подихати повітрям і погратися у дворі. Телеведуча періодично влаштовує яскраві фотосесії з квітучими деревами, а також полюбила нову розвагу - гру в бадмінтон. Проте їх все ж тягне в подорожі та на природу, так що подружжя зважилися на невелику сімейну вилазку.
Разом з Іваном вони поїхали в мальовнича місцевість недалеко від Києва - село Витачів, де з пагорбів відкривається захоплюючий дух вид на річку Дніпро. В своїх акаунтах в Instagram Катя і Юрій поділилися своєю радістю і яскравими кадрами.
Для прогулянки теледіва вибрала комфортний і яскравий наряд - блакитні джинси, білу футболку і жовтий кардиган, а також червоні кросівки. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не забула про сонцезахисні окуляри.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
На одному з фото разом з мамою відображений і маленький Іван - як зазвичай, спиною до камери, оскільки батьки воліють поки що не показувати його обличчя. Осадча також зробила ефектний кадр з малюком, який милується красивим пейзажем.
Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)
"Чим не Тоскана? Виїхали на годинку побачити красу неподалік. У нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм, радьте місця", - зазначила ведуча.
Горбунов ж виклав щасливе селфи в обнімку з дружиною - на шоумені також темні окуляри, а також кепка козирком назад.
"Подалі від людей-поближче до природи!! Україна чудова і надзвичайно красива!!і це не далеко від Києва!! Витачів!" - поділився Юрій.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Фолловери залишили парі багато теплих відгуків, а також засипали порадами, які ще цікаві місця можна відвідати в Україні.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися "секретом" стрункості і своїм кулінарним шедевром.