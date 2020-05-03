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Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2020 - 09:51
Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Подружжя нагадали, що Україна - неймовірно красива країна

Катя Осадча і Юрій Горбунов відповідально дотримуються карантину і разом з трирічним синочком Іваном залишаються вдома - благо, зоряне сімейство живе в приватному будинку, так що вони можуть подихати повітрям і погратися у дворі. Телеведуча періодично влаштовує яскраві фотосесії з квітучими деревами, а також полюбила нову розвагу - гру в бадмінтон. Проте їх все ж тягне в подорожі та на природу, так що подружжя зважилися на невелику сімейну вилазку.

Разом з Іваном вони поїхали в мальовнича місцевість недалеко від Києва - село Витачів, де з пагорбів відкривається захоплюючий дух вид на річку Дніпро. В своїх акаунтах в Instagram Катя і Юрій поділилися своєю радістю і яскравими кадрами.

Для прогулянки теледіва вибрала комфортний і яскравий наряд - блакитні джинси, білу футболку і жовтий кардиган, а також червоні кросівки. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не забула про сонцезахисні окуляри.

Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На одному з фото разом з мамою відображений і маленький Іван - як зазвичай, спиною до камери, оскільки батьки воліють поки що не показувати його обличчя. Осадча також зробила ефектний кадр з малюком, який милується красивим пейзажем.

Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадриОсадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

"Чим не Тоскана? Виїхали на годинку побачити красу неподалік. У нас неймовірна країна. Після карантину будемо опановувати внутрішній туризм, радьте місця", - зазначила ведуча.

Горбунов ж виклав щасливе селфи в обнімку з дружиною - на шоумені також темні окуляри, а також кепка козирком назад.

"Подалі від людей-поближче до природи!! Україна чудова і надзвичайно красива!!і це не далеко від Києва!! Витачів!" - поділився Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фолловери залишили парі багато теплих відгуків, а також засипали порадами, які ще цікаві місця можна відвідати в Україні.

  • Дуже гарна;)
  • Яка краса
  • Як гарно
  • Неймовірні
  • Ви красуня
  • Краса!!!
  • Дуже класне фото, такі щасливі
  • Це Вітачів...там краса, ще в Ржищеві красиві пейзажі є...
  • Так, неймовірна країна !Люблю всім серцем !
  • Які ви хороші любіть один одного,цінуйте один _друга
  • Я знаю це місце)) Це дуже чудові краєвиди!!!
  • Ви така чудова пара, обожнюю вас!!!
  • Я вас обожнюю ,Ви такі щирі ,такі позитивні

Осадча та Горбунов із сином влаштували вилазку на природу: захоплюючі дух кадри

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися "секретом" стрункості і своїм кулінарним шедевром.

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