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Зброя, хамство і проблеми з поліцією: 20-річний син Сінді Кроуфорд сколихнув мережу зухвалими витівками

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2020 - 20:31
Зброя, хамство і проблеми з поліцією: 20-річний син Сінді Кроуфорд сколихнув мережу зухвалими витівками
Сінді Кроуфорд із сином (фото: instagram.com/cindycrawford)

Слідом за сестрою бунтує син зіркових батьків

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер знову зіткнулися з проблемами виховання дітей. Цього разу зірки всерйоз занепокоїлися станом психіки своєї старшої дитини: 20-річного Преслі Гербера. Як запевняють наближені до родини джерела, 54-річна супермодель і 57-річний бізнесмен хочуть знайти для сина хорошого фахівця, так як його поведінка викликає серйозні побоювання. Без хорошого спеціаліста їм не впоратися, впевнені батьки.

Зброя, хамство і проблеми з поліцією: 20-річний син Сінді Кроуфорд сколихнув мережу зухвалими витівкамиЗброя, хамство і проблеми з поліцією: 20-річний син Сінді Кроуфорд сколихнув мережу зухвалими витівкамиПреслі поводиться останнім часом дуже зухвало (фото: instagram.com/presleygerber)

Нагадаємо, нещодавно Преслі сколихнув мережу тим, що зробив татуювання на обличчі misunderstood ("неправильно зрозумілий"). Після того як на хлопця обрушилася лавина критики, він відповів різким випадом, запропонувавши хейтерам вийти з тіні і сказати йому в обличчя все, що вони про нього думають.

Преслі захоплюється зброєю (відео: instagram.com/presleygerber)

За словами інсайдерів, Сінді і Ренді були просто роззлючені, коли побачили, що зробив Преслі з лицем. Вони вважають, що провиною всьому – вплив поганої компанії, з якою син не так давно зв'язався. Побоювання батьків посилилися і тим, що пізніше хлопець виклав в мережу відео з тиру. "Маленький невинний я перед усіма жахливими татуюваннями", – підписав Преслі ролик, де робить кілька досить вдалих пострілів по мішені. До того ж у минулому хлопець уже мав проблеми із законом. В кінці грудня поліція зупинила його за водіння в нетверезому вигляді. Преслі був за кермом Tesla, і суттєво перевищив швидкість.

Зброя, хамство і проблеми з поліцією: 20-річний син Сінді Кроуфорд сколихнув мережу зухвалими витівкамиСінді і Ренді намір найняти психіатра (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, Сінді і Ренді доводиться останнім часом нелегко. Так, лише нещодавно проблем їм додала 18-річна Кайя. Дівчина вступила у стосунки з 26-річним коміком Пітом Девідсоном, відомим своїм неврівноваженим психічним станом. За словами інсайдерів, батьки вмовляли дочку не починати роман, але Кайю було не зупинити. Втім, невдовзі пара і так розлучилася, чому Сінді і Ренді були невимовно раді.

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