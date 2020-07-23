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Орландо Блум присвятив татуювання своєму зниклому собаці: набив прямо на серце (фото, відео)

Четвер 23 липня 2020 16:03
Орландо Блум присвятив татуювання своєму зниклому собаці: набив прямо на серце (фото, відео)
Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)
Автор: Анна Кисельова

Орландо Блум так любив свого собаку, що вирішив набити татуювання з його іменем прямо на грудях

Голлівудський актор Орландо Блум тиждень тому втратив улюбленого пса - пуделя по кличці Майті. Разом зі своєю нареченою Кеті Перрі він прочісував околиці й розпитував перехожих, але Майті ніде не було. А позавчора Орландо і Кеті знайшли його нашийник.

Оплакавши чотириногого друга, Блум негайно зробив на грудях татуювання з його ім'ям. Процесом створення тату, а також переживаннями Орландо поділився у своєму Instagram.

"Майті тепер по ту сторону. Після семи днів пошуків сьогодні, на сьомий день (число завершення), ми знайшли його нашийник. За цей тиждень я плакав більше разів, ніж очікував, але це заспокоїло мене. Я перевернув кожен камінь, проповз всі нори, обшукав кожен двір, кожен струмок. З нами були дві пошукових собаки", - написав Блум.

Раніше, коли ще йшли пошуки, Блум описав свій стан.

"Не пригадую жодного випадку в житті, коли я був такий розбитий. Біль, який я відчуваю в останні дні та безсонні ночі при думці про те, що мій маленький дружок втрачений і наляканий, а я нічого не можу зробити, щоб захистити його, - це кошмар наяву", - описав свій стан актор.

Після тривалих пошуків, які не повінчалися успіхом, актор вирішив набити татуювання з ім'ям свого вихованця.

"Я вдячний моєму маленькому Майті за те, що він навчив мене: любов вічна і є істинним сенсом відданості. Я впевнений, він дивився на мене згори, бачив, як я свищу в кожному дворі, як я роблю все можливе. Він був більше, ніж просто друг - це був зв'язок душ. Пробач. Я люблю тебе. І дякую тобі. Спочивай з миром, мій милий Майті, мій маленький дружок", - написав у мікроблозі Орландо і подякував усім, хто допомагав йому з пошуками.

Нагадаємо, що раніше Орландо Блум вибачився перед офіціанткою, яку звільнили за ніч з ним.

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