ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Очима сина": Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 10:27
"Очима сина": Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча на фото ще заспана, але щаслива

Маша Єфросиніна дуже активно розвиває свою instagram-сторінку. Зазначимо, що українська телеведуча – також і відома блогер. Ведуча часто ділиться з шанувальниками різними корисними порадами по темі краси і здоров'я, харчування, але особливо тренувань. Адже відомо, що Єфросиніна дуже скрупульозно стежить за своєю фігурою! Однак крім цього блогер і телеведуча також ділиться милими моментами свого сімейного життя!

Так, в розділі сториз на instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала дуже романтичне і "затишне" фото, а головне – дійсно унікальне. На знімку Маша зі своїм чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаевим лежать вранці в ліжку. Маша ще заспана, посміхається і ніжно обіймає чоловіка. Тимур також з посмішкою дивиться в камеру.

Як з'ясувалося, це ранкове фото зробив син Єфросиніної – 4-річний Сашко!

"Ранок очима сина", - підписала фото Маша.

&quot;Очима сина&quot;: Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком

Маша Єфросиніна з чоловіком на унікальному знімку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, найбільш часто на сторінці Маші з'являються саме фото з Сашком. А от 15-річна Нана – вкрай рідкісний "гість" на сторінці своєї зіркової мами. Телеведуча неодноразово зазначала, що Нана – дуже серйозна дівчина, яка на даний момент цілком зосереджена на навчанні, і "блогерство" її мало цікавить. А от син Саша зростає творчою дитиною!

"Сашенька дуже творчий, веселий та усміхнений хлопчик. Поки ми його називаємо "наш артист". Він нас веселить, кожна його фраза гідна сцени. Олександр Тимурович поселив нову порцію пустощів, музики, сміху і танців у нашій сім'ї", - розповіла якось коментарі LITE Єфросиніна.

&quot;Очима сина&quot;: Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком

&quot;Очима сина&quot;: Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром і сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна повеселила мережу кумедною історією про свої ранкові "ритуали" пробудження. Так, телеведуча зізналася, що коли в будинку ростає маленька дитина, то прокинутися самостійно не виходить. Зокрема Єфросиніна отримує "удар ведмедиком по фізіономії". Далі її довго стягують з ліжка! Шанувальників телеведучої такі деталі її особистого життя розчулили і підштовхнули розповісти про свої "ритуали".

"А вам личить!" Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху" Очей не відірвати: Леся Нікітюк заворожила красотами України на незвичайному фото
Новини України Маша Єфросинінателеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся