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ONUKA знялася в "зірковому" благодійному календарі: фантастичні фото

Lite » Зірки 26.10.2018 - 07:32
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Гроші від продажу календаря будуть передані до Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара"

Вокалістка популярної групи ONUKA Ната Жижченко і ще 14 українських зірок взяли участь у створенні благодійного календаря "Щирі. Свята", який присвячений традиційному поряд та українських свят.

Ната приміряла роль старшої дружки. Святковим атрибутом для дружки був калач і киптар "калинка" (плечовий одяг).

ONUKA знялася в &quot;зірковому&quot; благодійному календарі: фантастичні фото

Ната Жижченко (фото: прес-служба)

"Вже втретє я беру участь у проекті "Щирі". Ця зйомка допомагає по-справжньому відчути глибину своїх коренів. У мене є вишиванка, яка дісталася від бабусі з Чернігова, звідки веде рід моя сім'я. Бабусі зараз вже 87 років і це її перша концертна вишиванка, в якій вона потім все життя грала у складі тріо бандуристів. Вишиванка повністю розшита бісером на старовинній тканині. Я бережу її для особливої події. Хоч вона й завелика для мене, але її аскетичність та пишність - рідкісне поєднання, і для мене це дійсно скарб", - зазначила Ната.

ONUKA знялася в &quot;зірковому&quot; благодійному календарі: фантастичні фото

Ната Жижченко (фото: прес-служба)

Цікавим в образі Нати Жижченко є вінок квадратної форми.

 

Ната Жижченко (фото: прес-служба)

Додамо, що 14 листопада в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" відкриється виставка проекту "Щирі". А допомогти музею і замовити благодійний календар можна вже зараз за посиланням.

Раніше LITE писав про те, що у благодійному календарі на тему українських свят знялася вокалістка мегапопулярної групи KAZKA Олександра Зарицька.

Відео: РБК-Україна

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