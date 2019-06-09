"Вона чудова!" Леся Нікітюк вразила образом в сукні з маминої шафи

Популярна телеведуча Леся Нікітюк нещодавно зізналася прихильникам, що під час чергової поїздки в рідний Хмельницький запозичила легке шифонове плаття з квітковим принтом з маминого гардеробу. Це вбрання мама шоувумен, Катерина, носила ще в 70-х роках, а тепер воно знову стало актуальним і трендовим. Правда, теледіва вирішила трохи перешити плаття і довго інтригувала шанувальників, обіцяючи показати їм остаточний варіант. І ось, відбулося! Леся влаштувала фотосет біля озера в речі з маминої шафи, що отримала друге життя!

Зірка засвітила на камеру розкішне декольте і довгі ноги. Вона трохи прибрала довжину і доповнила вбрання широким поясом. Рюш в області декольте акцентував увагу на грудях.

Для порівняння Леді Ле опублікувала своє фото і знімок мами з сімейного архіву в цьому ж вбранні.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Довгожданний пост про мамине плаття! Ми його трошки перешили. Воно прекрасне! Йому 34 роки... Як вам? Гортайте! Папа, тягни свій плащ", - пожартувала вона.

Уважні шанувальники почали порівнювати вбрання і ділитися своєю думкою. Багато з них похвалили Лесю за винахідливість і прийшли в захват від її струнких форм, інші - почали шукати відмінності.

Фото: Леся Нікітюк з батьками (instagram.com/lesia_nikituk)

"Дуже на маму схожа, а плаття вийшло класним", "Дуже круто!", "Класна ідея", "Леся, ви неперевершена", "Супер! Однозначно в тренді!", "Як це мило. Без цінні спогади зігрівають душу і прикрашають тіло", "Шикарно просто", "Леся, як же ти схожа на маму!", "Сукня залікова!" - відзначали шанувальники теледіви.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і значним декольте.

Раніше Леся Нікітюк вразила мережу образом "жриці" - її вбрання викликало фурор своєю красою і оригінальністю.