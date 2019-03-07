"Вони мене закохали": модна Надя Дорофєєва розсекретила свій топ книг

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка поділилася надихаючою літературою, яка справила на неї незабутнє враження

Популярна співачка і учасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва, здається, встигає абсолютно все – співати, зніматися в різних програмах, вести влог, в якому вона недавно рассказала, як заощадити на стильному гардеробі, керувати власним магазином одягу і читати пізнавальну літературу. Про топ улюблених книг зірка розповіла в Instagram.

Надя супроводжувала текст стильним фото. Вона постала перед підписниками у білій водолазці і бежевій об'ємної сорочці на верх, доповнивши look оригінальними масивними прикрасами. Зачіска у дівчини була досить демократичною – зібране в пучок волосся з випущеними на обличчя пасмами. В макіяжі переважали пастельні тони.

Зірка ознайомила шанувальників зі своїм must read-списком книг:

«Пост про книги, які мене закохали в себе.

Так, почну з "Формула щастя".

Отже, це така собі покрокова інструкція - як досягти повної гармонії в житті. Звучить нахабно, але саме так мені це все відчувається. Якщо ви хочете скласти свій алгоритм щастя - то терміново до прочитання! Її автор - директор з розвитку Google, а він, я думаю, грамотний дядько. Читається на одному диханні.

Аудіо книга "Точка фокусу"

Це окреме щось! По-перше, я, нарешті, спробувала слухати книгу! Дуже круто! По-друге, ця книга нагадує мені силове тренування, після якої божевільний душевний і фізичний підйом. Коротше, вона реально якийсь допінг. Виникає купа енергії, нових бажань, цілей і розуміння!"

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники щиро здивувалися, як у Наді вистачає часу на настільки різнопланові інтереси, включаючи активний саморозвиток, і жваво зацікавилися рекомендованою літературою. Не обійшлося і без традиційного "цунамі" компліментів.

"Надя ти дуже гарна і стильна", "Спасибі за пораду, прочитаю на вихідних "Формулу щастя", "Обов'язково буду читати!", "Ти нереальна. Ніби з іншої планети", "Молодець! На книги треба знаходити час", "Найкрасивіша дівчина", "Я вже біжу читати", "Супер! Почитаю! Які очі у Надюшки на фото - бездонні океани", - захопилися користувачі мережі.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва справила фурор трендовими образами, влаштувавши модний фотосет.

Раніше Надя Дорофєєва показала екстравагантний лук в стилі спортивний шик з піджаком і штанами.