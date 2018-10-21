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"Вони дуже великі, з волохатими лапами": Кухар зізналася, чого боїться найбільше (відео)

Lite » Зірки 21.10.2018 - 14:57

Відео: Катерина Кухар розповіла про поїздки в Латинську Америку (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська прима-балерина Катерина Кухар розповіла, як їздила в Латинську Америку. Про це вона розповіла в програмі "Світське життя".

"Я дуже часто гастролюю по Латинській Америці. І у нас було дуже багато екскурсій. І коли ми ходили там по стежках, нас просили надіти високі черевики, оскільки там було багато отруйних змій і жаб", - сказала вона.

Більш того, Кухар зізналася, що під час прогулянок боялася найбільше.

&quot;Вони дуже великі, з волохатими лапами&quot;: Кухар зізналася, чого боїться найбільше (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

"Я дуже багато про це думала, коли вперше збиралася в Латинську Америку. Ми повинні були зробити спеціальне щеплення. Чомусь боялася там чорних павуків. Чула, що вони дуже великі. У них волохаті лапки", - підкреслила вона.

У той же час, як уточнила жінка, "давним-давно у неї був бойфренд з Ібіци", який пропонував їй залишитися там жити.

&quot;Вони дуже великі, з волохатими лапами&quot;: Кухар зізналася, чого боїться найбільше (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, українська прима-балерина Катерина Кухар на шоу "Танці з зірками" вже другий сезон не одягає один з найпопулярніших жіночих аксесуарів – сережки. А все тому, як зізналася сама прима, що вони створюють перешкоди по звуку.

Як ми писали раніше, нещодавно Кухар прокомментувала відхід телеведучої Оксани Марченко та її партнера Дмитра Чапліна з проекту.

Відео: РБК-Україна

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