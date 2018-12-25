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"Він не дуже поспішав": Сєдокова про виконання заповітного бажання

Lite » Зірки 25.12.2018 - 21:36
"Він не дуже поспішав": Сєдокова про виконання заповітного бажання
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася зворушливою історією з життя

Відома співачка Анна Сєдокова розповіла про виконання заповітного новорічного бажання, яке вона з року в рік загадувала в дитинстві і в юності. Зворушливою історією зірка поділилася в Instagram-акаунті.

Виявилося, що артистка давно мріяла про собаку, але мама не дозволяла їй тримати вдома тварин. Якось вона знайшла на вулиці цуценя і ризикнула привести його додому.

"На цьому фото з LA собака мріє вкрасти у мене "ізікі", а я мрію вкрасти цю собаку. На всі нові роки я загадувала Дідусеві Морозу свою головну мрію - собаку! А він якось все не дуже поспішав. Потім, я притягла перше цуценя додому в 16 років (те, що у мене на сходовому майданчику жили всі дворові собаки, це не рахується). Мама сказала мені: "Вибирай - або я, або собака". Я подивилася на маму, вона була такою великою і могутньою, потім на тремтяче цуценя і пішла з дому разом з собакою", - зізналася виконавиця.

&quot;Він не дуже поспішав&quot;: Сєдокова про виконання заповітного бажання

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Сєдоковій довелося провести ніч із цуценям у подруги, після чого її мама не тільки дозволила повернутися дочки додому з новим другом, але і полюбила пса всім серцем.

"Після ночівлі у подруги, мені подзвонила мама і сказала - можете повернутися, удвох! Так у моєї мами з'явився кращий друг, і через тиждень вона вже не дозволяла нікому вигулювати песика", - поділилася спогадами співачка.

Шанувальники Анни почали навперебій ділитися своїми історіями про появу в їх житті домашніх улюбленців, а також захопилися добротною і душевністю артистки.

"Обожнюю собак ... І людей, які їх люблять", "Ганнуся така красива і справжня", "Боже, як мило. Я плачу", "Аня, у тебе не може бути великої і могутньої мами, була б могутньою, ти не була такою відкритою і чистого", - писали захоплені фани.

&quot;Він не дуже поспішав&quot;: Сєдокова про виконання заповітного бажання

&quot;Він не дуже поспішав&quot;: Сєдокова про виконання заповітного бажання

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова поділилася своєю думкою про офіційний шлюб і серйозні відносини. Незважаючи на фіаско в особистому житті, артистка все ще вірить у справжнє кохання.

Також Сєдокова продемонструвала фанам оригінальну ялинку, і розповіла, що звикла прикрашати лісову красуню за кілька днів до настання Нового року.

Крім того, Анна Сєдокова показала святкове вбрання, в якому прийшла на запис "новорічного вогника" для одного з російських каналів.

Відео: РБК-Україна

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