Він - суперзірка: Настя Каменських зізналася, кого вважає найбільш жаданим чоловіком

Співачка розповіла, за кого мріяла вийти заміж

Видео: (YouTube/Зе Интервьюер)

Популярная певица Настя Каменских, она же NK, в программе "Зе Интервьюер" приоткрыла завесу над личной жизнью и прокомментировала слухи о беременности, а также назвала имя самого привлекательного мужчины и призналась, за кого мечтала выйти замуж. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале передачи.

Звезда отметила, что самым привлекательным мужчиной считает голливудского актера Тома Харди, хоть он, по ее словам, не подходит артистке, женат, имеет двое детей, а также не высокого роста. Впрочем, проблемы в этом она не видит.

"Смотрю фильм "Веном" и вижу Тома Харди, думаю: "Увидела и запрыгнула бы на него сразу!" Он женат. У него двое детей и он маленького роста. Он мне не подходит, но он мне нравиться. В чем проблема?" - уверенно заявила певица.

Также Настя призналась, что в детстве мечтала стать женой Рикки Мартина. Впрочем, сейчас она уверенно покоряет латино-американский музыкальный рынок, поэтому встреча со знаменитостью неизбежна.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я в пять лет мечтала выйти за Рики Мартина. Представляешь мое разочарование! Он суперзвезда. Как он поет! И я его сделаю натуралом. Вот я с ним встречусь и скажу: "Все, теперь ты натурал", - рассекретила свои планы Каменских.

Певица рассказала, что у нее есть верный поклонник, который обещает на ней жениться и пишет огромные тексты с признаниями в любви. Артистка совершенно его не боится и считает романтиком.

"Есть мальчик, который пишет лет 5. Он пишет очень большие тексты. Он мне пишет, что он женится на мне и все. Я даже не блокирую его. Я не переживаю из-за него. Он такой романтик", - отметила она.

Напомним, что Настя Каменских раззадорила поклонников фото в бикини, сделанными во время поездки в Шарм-эш-Шейх.

К слову, Настя Каменских показала соблазнительное фото в топе и трусиках, которое взбудоражило фанов.