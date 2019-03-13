Він - суперзірка: Настя Каменських зізналася, кого вважає найбільш жаданим чоловіком

Відео: YouTube/Зе Інтерв'юер)

Популярна співачка Настя Каменських, вона ж NK, у програмі "Зе Інтерв'юер" привідкрила завісу таємниці над особистим життям і прокоментувала чутки про вагітність, а також назвала ім'я найпривабливішого чоловіка і зізналася, за кого мріяла вийти заміж. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі передачі.

Зірка зазначила, що найпривабливішим чоловіком вважає голлівудського актора Тома Харді, хоч він, за її словами, не підходить артистці, одружений, має двох дітей, а також не високого росту. Втім, проблеми в тому вона не бачить.

"Дивлюся фільм "Веном" і бачу Тома Харді, думаю: "Побачила і стрибнула б на нього відразу!" Він одружений. У нього двоє дітей, і він маленького зросту. Він мені не підходить, але він мені подобається. У чому проблема?" - впевнено заявила співачка.

Також Настя зізналася, що в дитинстві мріяла стати дружиною Ріккі Мартіна. Втім, зараз вона впевнено підкорює латино-американський музичний ринок, тому зустріч зі знаменитістю неминуча.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я в п'ять років мріяла вийти за Рікі Мартіна. Уявляєш моє розчарування! Він суперзірка. Як він співає! І я його зроблю натуралом. Ось я з ним зустрінуся і скажу: "Все, тепер ти натурал", - розсекретила свої плани Каменських.

Співачка розповіла, що у неї є вірний шанувальник, який обіцяє з нею одружитися і пише довгі тексти з освідченнями у коханні. Артистка зовсім його не боїться і вважає романтиком.

"Є хлопчик, який пише 5 років. Він пише дуже великі тексти. Він мені пише, що він одружиться на мені і все. Я навіть не блокую його. Я не переживаю через нього. Він такий романтик", - зазначила вона.

Нагадаємо, що Настя Каменських розбурхала шанувальників фото в бікіні, зробленими під час поїздки в Шарм-еш-Шейх.

До слова, Настя Каменських показала спокусливе фото в топі і трусиках, яке розхвилювало фанів.