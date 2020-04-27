"Він маніпулював мною": Аліна Гросу зізналася, що могла не вийти заміж

В минулому році 24-річна співачка Аліна Гросу вийшла заміж. Пишне святкування проходило в Італії. Обранцем артистки став хлопець на ім’я Олександр. Та виявляється, весілля могло й не бути, адже 3 роки тому вона розривала стосунки з хлопцем. На Instagram-сторінці програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», Аліна розповіла, що стало причиною розриву з майбутнім чоловіком та який факт ускладнює їхнє спільне життя зараз.

Як відомо, обранець співачки займається бізнесом, IT-технологіями. Аліна не приховує, що чоловік більш сучасний, ніж вона сама, і має трохи інші погляди.

«Ми навіть якось по-різному дивимось на життя і це трохи ускладнює все. Тому що в нього своє бачення життя, у мене – своє. Він любить одну музику, я – іншу. Кажу, що це таке кряхтить, бо я більше люблю музику для душі. Притираємося», – говорить Аліна Гросу у розмові з журналістом «Зіркового шляху».

За її словами, кілька років тому, ще до одруження, вони з Олександром серйозно посварилися та навіть розійшлися. Співачка відверто зізнається – причина була у ній.

«Був якийсь такий час – я думала, що, можливо, це не мої стосунки, не наші. Коли ти на якомусь розпутті. Було якось так сумно, здавалося, що почуття зникли, що він мене не так любить, не так приділяє мені час. І до мене почали залицятися інші хлопці. Він приревнував сильно, і так ми посварилися. Побули півтора місяці порізно», – розповіла дівчина в інтерв’ю каналу «Україна».

Згодом вона запропонувала Олександру бути друзями. Та чоловік товаришувати з Аліною не захотів.

«Я з тих людей, які не можуть не дружити. Тому на примирення пішла скоріше я. Він привітав мене з днем народження, а я запропонувала зустрітися і нормально поговорити. Мовляв, давай будемо дружити. А він не захотів, сказав, що дружити зі мною не буде, тільки стосунки. Він мною тоді маніпулював, розумів, що був для мене важливим і я в будь-якому випадку хотітиму бути з ним», – зазначила Аліна у прямому ефірі на Instagram-сторінці «Зіркового шляху».

Нагадаємо, раніше Гросу зізналася, коли в останній раз була під наркозом, і розповіла про "пластику".