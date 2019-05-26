"Він ідеальний!" Настя Каменських зворушила мережу щасливими весільним фото

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла про особливий день для кожної дівчини

Потап і Настя Каменських з розмахом відгуляла довгоочікуване весілля, яке, до речі, святкували цілих два дні, і, як і належить молодятам, вирушили насолоджуватися медовим місяцем. Пара полетіла до Туреччини на приватному літаку, а співачка радувала шанувальники ніжними фото і відео зі щасливим чоловіком, якого вона не перестає обіймати і цілувати, більше не ховаючись від сторонніх очей. До речі, подейкують, що літак став весільним подарунком Потапа Насті. Втім, сама артистка продовжує зворушувати шанувальників ексклюзивними весільними фото і щедро ділитися своїми емоціями. Так, на сторінці в Instagram вона показала черо-білий знімок, на якому зображена під час походу до імпровізованому вівтаря.

Настя щасливо посміхається і тримає в руках ніжний весільний букет. Довга фата накриває обличчя нареченої. Гості щедро обсипають дівчину пелюстками троянд і не втомлюються знімати те, що відбувається, на телефони, радіючи щастю молодят і обдаровуючи їх усмішками.

"Wedding day завжди неймовірно важливий для кожної дівчини. І як радісно, коли він ідеальний! Коли насолоджуєшся моментом, коли кожна секунда безцінна!" - зізналася співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не переставали вітати артистку з довгоочікуваною подією і залишали щирі побажання молодій сім'ї, роблячи компліменти чарівній нареченій.

"Казкове весілля", "Давно пора вже було зробити саме так!", "Неймовірно красиво!", "Сама класна пара 21-го століття. Любові і розуміння", "Красуня! Щастя!", "Шикарна наречена!", "Настя, ти розумничка у всьому і красуня! Вітаю вас з Льошею, вам прожити в шлюбі дуже щасливо, ви дуже класно виглядаєте, нескінченної любові. Ви кльові!", "Красива пара, доповнюєте один одного", - відзначали захоплені коментатори.

Раніше ми писали про те, що Потап і Настя Каменських підкорили гостей на весіллі виконанням свого хіта "Не пара" в новій версії.