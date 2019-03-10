"Омолоджують організм": Гайтана поділилася секретом довголіття від тата

Співачка озвучила своє меню і пояснила, чому віддає перевагу фруктам

Видео: YouTube/ Светская жизнь

Популярная певица Гайтана вскоре отметить 40-летний юбилей, но ее цветущий внешний вид совсем не выдает паспортный возраст артистки! Она выглядит просто великолепно. Секретами вечной молодости и красоты звезда поделилась в Instagram, а также рассказала в программе "Светская жизнь".

Так, знаменитость призналась, что ест много фруктов. Ее отец говорил, что именно они способны омолодить организм и помочь избавиться от множества болезней. Гайтана заявила, что ее любимые продукты – ананас и манго-пюре.

"В интервью меня спросили про мои любимые фрукты и цветы. Я обожаю манго, ананасы и твёрдые яблоки, могу есть их в больших количествах. Свежие фрукты найти сложно, поэтому я чаще покупаю замороженный ананас и манго-пюре. Ну и лучший цветок для меня – ананас. Мой отец говорит, что манго, ананасы, бананы - это фрукты, которые омолаживают организм и излечивают от многих болезней. У отца в Конго растет 4 больших дерева манго, он любит раздавать эти фрукты соседским детям. Хотела бы я, чтобы эти фрукты росли и в Украине", - поделилась своими мечтами звезда.

Фото: Гайтана (facebook.com/gaitana essami)

В интервью телеведущей Кате Осадчей артистка рассказала, что исключила из меню шоколад, хоть просто обожает это лакомство. Если уж она начинала употреблять сладость, но не могла остановиться, а это становилось настоящей проблемой.

Еще один секрет цветущего вида от исполнительницы – хорошее настроение. Появлению улыбки на лице способствуют влюбленность, занятия спортом и уход за собой.

"Мне нужно отказывать себе в шоколаде. Я не ем шоколад, хотя очень его люблю, потому что я не могу съесть немножко. Если я начинаю, то это будет вся пачка "Рафаэлло" или банка "Нутеллы". Поэтому для меня это табу. И конечно хорошее настроение. Он спасает от всего, от лет. Мне кажется, что он как-то делает из тебя ребенка и детскую улыбку дарит, поэтому нужно быть влюбленным, нужно заниматься спортом и следить за собой", - поделилась Гайтана.

Напомним, что певица Гайтана рассказала о том, что ее дедушка был мудрым и сильным вождем племени. Он был властным человеком, любил женщин и имел несколько жен.

К слову, Гайтана привела сеть в восторг своим милым детским фото, на котором она позирует в школьной форме.

Ранее Гайтана раздразнила поклонников пикантным фото в пиджаке с пайетками на голое тело.