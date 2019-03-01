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Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення


Ще одна українська зірка натякнула на те, що могла б гідно представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення 2019

После того, как телеведущая Леся Никитюк объявила, что не может стоять в стороне от происходящих удручающих событий вокруг Национального отбора и отказов его участников от Евровидения 2019, предложив свою кандидатуру в качестве певицы на конкурс, еще одна знаменитость намекнула на то, что легко бы справилась с этой миссией.
В своем Instagram Оля Полякова сделала публикацию с таким текстом: "Однажды ты спросишь меня: "Кто поедет на Евровидение?". И я отвечу: "Никто". И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!". 

Скриншот: (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно же подписчики оценили юмор артистки, однако увидели в этой шутке лишь долю шутки и пообещали активно поддерживать кумира, если вдруг она всерьез решиться поехать на Евровидение и даже придумали хэштег #ОляРятуйЄвробачення.

 

  • "Так їдь, обов‘язково! Ти порвеш всіх!" - inna_boychuk
  • "О! Вот на такое я согласен" - steshak
  • "Оля,там вчера уже Леся собралась!!!!Конкурентка уже есть!!!" - olga_eva_dolls
  • "Было бы супер" - olechkaviktorovna1990
  • "Оля сделает всех" - lihodedlida
  • "Оличка езжайте по любому!!! Вот это будет рванина!!! Это круть!!!" - ravin_dimon_1983
  • "Було б супер!)" - nelya_victoria_mom
  • "Выручай страну, Оля, ато кое кто уже зазвездился, не будучи и близко звёздами !!!" -  kalinichenko.julia
  • "#ОляРятуйЄвробачення" - ___a.k.v___
  • "О даааа,покажи им какие в Украине королевы ночи" - da.yana___
  • "Олю на Евровидение!!! Собираем подписи" - valyshka_mit
  • "дааааа так бы сразу, можно было и без отборов" - ushka_crazy
  • "О, Боже, Оля, неужели мы дождались???" - vonaviartem.

Напомним, ранее фото Оли Поляковой с премьеры фильма "Свингеры 2" в эффектном платье с разрезом, через который было видно длинные ноги певицы, вызвало фурор в социальных сетях.

К слову, во время съемок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блистала в смелых образах и стильных нарядах.

Видео: РБК-Украина

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