Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення

Ще одна українська зірка натякнула на те, що могла б гідно представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення 2019

После того, как телеведущая Леся Никитюк объявила, что не может стоять в стороне от происходящих удручающих событий вокруг Национального отбора и отказов его участников от Евровидения 2019, предложив свою кандидатуру в качестве певицы на конкурс, еще одна знаменитость намекнула на то, что легко бы справилась с этой миссией.

В своем Instagram Оля Полякова сделала публикацию с таким текстом: "Однажды ты спросишь меня: "Кто поедет на Евровидение?". И я отвечу: "Никто". И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!".

Скриншот: (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно же подписчики оценили юмор артистки, однако увидели в этой шутке лишь долю шутки и пообещали активно поддерживать кумира, если вдруг она всерьез решиться поехать на Евровидение и даже придумали хэштег #ОляРятуйЄвробачення.

"Так їдь, обов‘язково! Ти порвеш всіх!" - inna_boychuk

"О! Вот на такое я согласен" - steshak

"Оля,там вчера уже Леся собралась!!!!Конкурентка уже есть!!!" - olga_eva_dolls

"Было бы супер" - olechkaviktorovna1990

"Оля сделает всех" - lihodedlida

"Оличка езжайте по любому!!! Вот это будет рванина!!! Это круть!!!" - ravin_dimon_1983

"Було б супер!)" - nelya_victoria_mom

"Выручай страну, Оля, ато кое кто уже зазвездился, не будучи и близко звёздами !!!" - kalinichenko.julia

"#ОляРятуйЄвробачення" - ___a.k.v___

"О даааа,покажи им какие в Украине королевы ночи" - da.yana___

"Олю на Евровидение!!! Собираем подписи" - valyshka_mit

"дааааа так бы сразу, можно было и без отборов" - ushka_crazy

"О, Боже, Оля, неужели мы дождались???" - vonaviartem.

Напомним, ранее фото Оли Поляковой с премьеры фильма "Свингеры 2" в эффектном платье с разрезом, через который было видно длинные ноги певицы, вызвало фурор в социальных сетях.

К слову, во время съемок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блистала в смелых образах и стильных нарядах.

Видео: РБК-Украина