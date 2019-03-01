Оля, рятуй країну: Полякова натякнула, що хоче на Євробачення

Ще одна українська зірка натякнула на те, що могла б гідно представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення 2019
После того, как телеведущая Леся Никитюк объявила, что не может стоять в стороне от происходящих удручающих событий вокруг Национального отбора и отказов его участников от Евровидения 2019, предложив свою кандидатуру в качестве певицы на конкурс, еще одна знаменитость намекнула на то, что легко бы справилась с этой миссией.
В своем Instagram Оля Полякова сделала публикацию с таким текстом: "Однажды ты спросишь меня: "Кто поедет на Евровидение?". И я отвечу: "Никто". И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!".
Конечно же подписчики оценили юмор артистки, однако увидели в этой шутке лишь долю шутки и пообещали активно поддерживать кумира, если вдруг она всерьез решиться поехать на Евровидение и даже придумали хэштег #ОляРятуйЄвробачення.
Напомним, ранее фото Оли Поляковой с премьеры фильма "Свингеры 2" в эффектном платье с разрезом, через который было видно длинные ноги певицы, вызвало фурор в социальных сетях.
К слову, во время съемок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова блистала в смелых образах и стильных нарядах.
Видео: РБК-Украина