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Оля Цибульська дала 5 порад по боротьбі з апатією: бути красивою під час війни – не соромно!

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Вівторок 26 квітня 2022 17:17
Оля Цибульська дала 5 порад по боротьбі з апатією: бути красивою під час війни – не соромно! Фото: Цибульська назвала п'ять способів боротьби з апатією під час війни (instagram com cybulskaya)
Автор: Анна Шиканова

Оля Цибульська розповіла, як впоратися з апатією під час війни та взяти себе в руки. Вона зізналася, що сама перебувала в стані затяжної депресії і їй було складно змусити себе щось зробити.

Вона намагалася триматися заради сина і своїх шанувальників, допомагати своїй країні. Але потім у неї вичерпалися сили та все навколо втратило сенс.

Як їй вдалося впоратися з апатією і які поради допомагають взяти себе в руки, артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Якось мій друг з ЗСУ подзвонив, коли я сиділа 5 день з немитою головою в кутку кімнати та читала новини. Він сказав, що дзвонить за світлом і теплом. Я розповіла, як є. Я катаюся на емоційних гойдалках, від повної апатії до істерики та назад. Болить постійно за всіх і за все. "Ольчик, твоя немита голова на війні не допомагає. Ми тут з пацанами, бо боремося за Україну і наших красивих дівчат. Чуєш? Чекаю класну фотку. Хочу посміхнутися". До мене начебто дійшло", - зізнається Цибульська.

Оля Цибульська дала 5 порад по боротьбі з апатією: бути красивою під час війни – не соромно!

Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка пише, що нам зараз потрібно берегти красу, прямо зараз. Вона дає сили нашим хлопцям і дівчатам на передовій.

"Знаю, що це дуже складно зараз. Але бути красивою під час війни – не соромно! Бути красивою у воєнний час - це мотивувати наших найкрутіших, найгарячіших хлопців до перемоги! Бути красивою у воєнний час - це бути врівноваженою, а від цього спокійною для своїх дітей і близьких", - підкреслила Цибульська.

Які методи допомагають побороти апатію

Оля Цибульська підготувала топ-5 особистих порад для "Сьогодні", які допомагають відновити емоційний спокій і дають сили боротися далі.

Оля Цибульська дала 5 порад по боротьбі з апатією: бути красивою під час війни – не соромно!

Фото: instagram.com/cybulskaya

Приведи себе у порядок

Життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Тепер воно зовсім інше. І нам складно до нього звикнути. Єдине, що залишилося - це ти сам. Слава богу. Тому бережи те, що маєш. Звичайно, якщо це дозволяють зробити умови, в яких ти зараз.

Твоє тіло, твоє обличчя - це не зйомна квартира. Це твоє постійне улюблене місце для душі. Нехай ця рутина відволікає і нагадує, що любити себе зараз - особливо важливо.

Не докоряй собі за те, що в безпеці і є можливість помити голову, зробити маску для обличчя або манікюр. Наші захисники на фронті борються за наше щасливе і красиве майбутнє. Готуй себе до перемоги.

Знайди нове задоволення

Просте. Почни з теплого чаю і, хоча б 10 хвилин без новин. Або, як я, збирай яйця в курнику. Або подивися відео, як наші хлопці луплять смердючих орків. Дуже розслабляє.

Дозволь собі відволіктися і згадати, хто ти та що приносить спокій твоєму серцю. Можеш почати з декількох хвилин в день. Стане трохи легше. Це відчуєш не тільки ти, а й близькі поруч.

Дивись на вічне

На мистецтво, воду, небо. Щось, що, попри війну, залишається стабільним. Щось, що зруйнувати не під силу навіть найбільшому злу. Звучить банально, але щось настільки глобальне і неосяжне дарує надію і перспективи. Ми теж непокірні. Життя переможе. Нас чекає прекрасне, щасливе майбутнє.

Допомагати

Людям, яких знаєш і не знаєш. Просто так. Не тому, що так вимагає совість або почуття провини. Віддаючи, ми наповнюємося теплом і добром. Тобі стане легше засипати та прокидатися.

Знайди свою музику

Без слів або зі змістом. Наш шоубізнес нарешті розцвів сучасними українськими піснями. Наші плейлисти нарешті майорять україномовними треками в топах. Вони відмінні. Знайди свій.

Оля Цибульська дала 5 порад по боротьбі з апатією: бути красивою під час війни – не соромно!Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, раніше ми писали про те, російські окупанти пограбували солістку Kazka Олександру Зарицьку.

А також розповідали про те, які продукти підсилюють тривожний стан.

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Оля Цибульська
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