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Оля Полякова блиснула пружними сідницями під час тренування з фітнес-гумками

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.09.2019 - 12:26
Оля Полякова блиснула пружними сідницями під час тренування з фітнес-гумками
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вправи Полякова виконує з еспандером і фітнес-гумкою

Оля Полякова продовжує мотивувати шанувальників займатися спортом. Зазначимо, що влітку співачка влаштувала собі відпустку. Однак з України нікуди не вилітала, а заряджалася силами в заміському будинку. При цьому під час відпочинку Полякова не забувала стежити за формою. Співачка регулярно займалася фітнесом зі своїм персональним тренером. І також поспішала показати ці тренування підписникам. Наприклад, одне з тренувань пройшла в басейні. Співачка наголосила, що виконувати його можна в будь-якій водоймі.

Схоже, що Полякова вирішила продовжити цю корисну традицію. На своїй сторінці в мережі instagram співачка показала коротке відео свого чергового тренування. Проходило воно на стадіоні "Динамо" в Києві. Не виключено, до речі, що тренування пройшла для чергової фото- або відеосесії Полякової.

Співачка показала парочку рухів для міцних пружних стегон і сідниць. До речі, одну з вправ вона виконує з фітнес-гумкою. А також вправи з еспандером - дря рук.

На Поляковій - облягаючий спортивний костюм, який підкреслює її форми, а також демонструє справді пружні сідниці 35-річної співачки. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

До речі, під час відпустки Полякова показала відео тренування з фітнес-тренером. Тільки тоді тренування проходило не в воді, а на зеленій галявині. І до речі, для посилення ефекту Полякова використовувала "фітнес-снаряд" - еспандер. Співачка зазначила, що таке навантаження дозволить позбутися "трясучек" - жирових складках на руках і ногах.

Також раніше Оля Полякова блиснула пишними грудьми на пікантному фото.

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