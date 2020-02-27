Оля Полякова стала партнеркою Євгена Кошового у шоу "Розсміши коміка"

Нарешті головна інтрига нового сезону «Розсміши коміка» розкрита. Новою напарницею Євгена Кошового в цьому сезоні стала поп-діва Оля Полякова. Вже зовсім скоро в Києві відбудуться перші зйомки за участю артистки. Нагадаємо, раніше компанію Євгену в проекті складали Володимир Зеленський, а після його походу в політику - Юрій Ткач.

«Якщо Зеленський з цього місця пішов у президенти, це означає, що я наступна, - сміється співачка. - Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – аби вони справді були дотепними. Але гроші я люблю не менше, й не бажаю їх комусь віддавати. Тому одразу попереджую учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою знаю добре і розсмішити мене буде важко», - говорить Оля Полякова.

Раніше Оля Полякова вже не раз брала участь в проектах студії «Квартал 95». Так, чотири роки вона провела в тренерському кріслі «Ліги сміху», ставши Чемпіоном Четвертого сезону разом із командою «Стоянівка». Крім того, Полякова зіграла яскраву епізодичну роль в романтичній комедії «Я, ти, він, вона», де її партнером вже був Євген Кошовий. Яким буде їх тандем цього разу, глядачі дізнаються вже зовсім скоро - в ефірі «1+1».

Нагадаємо, в 2020 виповнюється 10 років з дня виходу першої програми в ефір. За цей час «Розсміши коміка» був проданий в 16 країн, а в 5-ти країнах формат українського гумористичного шоу був адаптований і знятий. У новому сезоні «Квартал 95» продовжить добру традицію оновленого формату, де за виграш будуть боротися команди з різних міст. Всі кошти, зароблені учасниками шоу, підуть на реалізацію соціальних проектів. Нагадаємо, в минулому сезоні за призові гроші в різних містах України були побудовані: інклюзивна сенсорна кімната, дитячий майданчик для дітей з інвалідністю, а також реалізовані такі проекти, як ляльковий театр, освітній хаб, ремонт в притулку для собак і інші соціальні проекти.