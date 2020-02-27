Оля Полякова стала партнершей Евгения Кошевого в шоу "Рассмеши комика"

Наконец главная интрига нового сезона «Рассмеши комика» раскрыта. Новой напарницей Евгения Кошевого в этом сезоне стала известная певица Оля Полякова. Уже совсем скоро в Киеве состоятся первые съемки с участием артистки. Напомним, ранее компанию Евгению в проекте составляли Владимир Зеленский, а после его ухода в политику – Юрий Ткач.

«Если Зеленский с этого места пошел в президенты, то это означает, что я следующая, – смеется певица. – Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не хочу их кому-то просто так отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», - говорит Оля Полякова.

Ранее Оля Полякова уже не раз принимала участие в проектах студии «Квартал 95». Так, четыре года она провела в тренерском кресле «Лиги смеха», став Чемпионом Четвертого сезона вместе с командой «Стояновка». Кроме того, Полякова сыграла яркую эпизодическую роль в романтической комедии «Я, ты, он, она», где ее партнером уже был Евгений Кошевой. Каким будет их тандем на этот раз, зрители узнают уже совсем скоро – в эфире «1+1».

Напомним, в этом году исполняется 10 лет со дня выхода первой программы в эфир. За это время «Рассмеши комика» был продан в 16 стран, а в 5-ти странах формат украинского юмористического шоу был адаптирован и снят. В новом сезоне «Квартал 95» продолжит хорошую традицию обновленного формата, где за выигрыш будут бороться команды из разных городов. Все средства, заработанные участниками шоу, пойдут на реализацию социальных проектов. Напомним, в прошлом сезоне за призовые деньги в разных городах Украины были построены: инклюзивная сенсорная комната, детская площадка для детей с инвалидностью, а также реализованы такие проекты, как кукольный театр, образовательный хаб, ремонт в приюте для собак и другие социальные проекты.