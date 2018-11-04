Оля Полякова розповіла, скільки витратила на своє шоу "Королева ночі"

Фото: Оля Полякова (прес-служба)

Співачка відкладала гроші, щоб організувати яскраве шоу

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка влаштувала шикарне шоу в київському Палаці спорту, розповіла, у скільки воно їй обійшлося. Про це зірка розповіла у передачі "Світське життя" з Катею Осадчою.

За словами Олі, вона весь час відкладала гроші. На організацію шоу їй знадобилося два роки.

"Рівно в два рази дорожче, ніж я побудувала будинок. Я побудувала будинок, я його закінчила і стогнала два роки. Тому що я возила з концерту (гроші – ред.) цим будівельникам, з концерту – їм, грошей не бачила і стогнала цілих два роки. І коли я побачила прайс на шоу, я сказала: "Боже, який дешевий я собі будинок збудувала", – розповіла Полякова.

"На гарне шоу для людей – нічого не шкода", – зазначила Оля.

За словами суперблондинки, вона дарує на концертах людям гарний настрій і щастя.

Відзначимо, що на концерті у Палаці Спорту співачки було використано 245 тон декорацій. Також були задіяні 700 осіб творчої групи і дев'ять змін образів під час концерту. За попередніми даними Оля витратила на шоу кілька мільйонів гривень.

Фоторепортаж з шоу дивіться тут.

до Речі, фанати, артисти, знаменитості ділилися своїм захопленням від шоу Олі Полякової "Королева ночі" в соціальних мережах.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова зробила гучну заяву про президентство.