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Оля Полякова розповіла, як проводить карантин з користю для сім'ї

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 17:00
Оля Полякова розповіла, як проводить карантин з користю для сім'ї
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова поки не планує давати онлайн-концерти

У співачки Олі Полякової завжди був дуже щільний гастрольний графік, але поширення вірусу «підкоригував» плани зірки. Чим займається на карантині знаменитість розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Вдома Оля Полякова проводить час з користю для своєї сім'ї.

«Ми з моїми дівчатами набрали в бочку води, нагріли її дровами і...гріємося. Зараз будемо стрибати в холодну річку, - розповіла співачка. - Ми займаємося спортом. Готуємо кекси. Прибираємо в будинку. Вчимося робити те, що ніколи не робили. Використовуємо час з користю».

На відміну від колег, Оля Полякова не дає онлайн-концерти. За словами співачки, так можна і збанкрутувати. Замість цього вона читає дітям казки на ніч.

«Кожен день о 22:00 я виходжу в прямий ефір в інстаграм, і читаю казки своїм і вашим дітям», - сказала співачка.

Оля Полякова розповіла, як проводить карантин з користю для сім'ї

Поки весь світ знаходиться у стані самоізоляції, Оля Полякова проводить час не менш насичено, ніж раніше. Наприклад, недавно вона зі старшою донькою заблукала, катаючись в човні по річці. Довелося покружляти не менше півтори години в темряві, поки вони не дісталися до берега поруч з будинком.

Що стосується новин про коронавірус, то співачка радить ні в якому разі не панікувати.

«Я всіх вас прошу - використовуйте цей час з користю, - сказала Оля Полякова. - Займайтеся спортом. Прибирайте в будинку. Налагоджувати відносини зі своїми дітьми. Любіть себе і життя. Карантин закінчиться. Все буде добре».

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