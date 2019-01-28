Оля Полякова відверто зізналася, чому не спить з чоловіком

Оля Полякова — Прилетіли додому [#5] (youtube.com)

Повернувшись з відпочинку у Таїланді, який провела разом зі своїми дочками Машею і Алісою, українська співачка Оля Полякова вирішила записати відео для свого блогу на Youtube в домашній обстановці і відкрила своїм фоловерам сімейний секрет, чому ж вона давно не спить з чоловіком.

Підписники Олі кілька днів тому помітили, що коли вона зробила перестановку в квартирі і звільнивши свою спальню переїхала в зал, про що розповіла в stories-Instagram, то зазначила, що у величезному ліжку спить одна.

Скріншот: Відео з блогу Олі Полякової. Нова спальня зірки (youtube.com)

"У мене велика квартира, більше 200 квадратних метрів, але вона так тупо спроектована. Діти жили в одній кімнаті, але коли Марії виповнилося 13 років, вона сказала, що їй, як тринадцятирічної дівчині пора отримати окрему кімнату, я їй віддала свою спальню, в якій я спала 15 років, а сама переїхала в зал. Я перетягла туди своє величезне ліжко і тепер у мене спальня з каміном", - розповіла зірка про причини раптової перестановки.

Скріншот: Відео з блогу Олі Полякової. Оля з доньками розповів про свою квартиру і відповіла на запитання шанувальників (youtube.com)

Однак, залишившись одна в дитячій спальні, молодша дочка Полякової не захотіла там спати і пішла у батькову кімнату.

"Аліса залишилася у своїй кімнаті, але спати в ній вона боїться, тому приходить спати до папи, свого захисника і самого коханого чоловіка на Землі. Так, Аліска досі спить з татом в ліжку і страшно любить, коли він хропе. Я з ним не сплю, тому що він хропе, а дочка каже: "Нехай хропе, це мене заколисує", - зізналася Оля Полякова.

"Він вже не хропе", - відповіла Аліса зірковій мамі.

"Правда? Може мені знову до нього переселитися?", - задалася питанням співачка.

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Суперблондинка Оля Полякова (відео: РБК-Україна)