Оля Полякова емоційно вразила жителів Грузії на благодійному концерті (фото)

Оля Полякова стала спеціальною запрошеною гостею на грандіозному благодійному концерті в Грузії. Вона зі сцени особисто висловила подяку всьому грузинському народу за допомогу українцям з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пройшов концерт у Грузії та чим Оля Полякова вразила глядачів - читайте нижче.

Концерт відбувся в "Новому палаці" в Тбілісі. Його організував Грузинський бізнесмен, кінопродюсер і ексучасник проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія разом зі своїм фондом Save Ukraine.

У залі, а також на сцені разом з Олею Поляковою було багато дітей з сімей біженців. Під пісню "Щасливі люди" діти танцювали на сцені з жовто-блакитними прапорами.

Концерт Олі Полякової в Грузії

Особливо глядачів вразила Нова, поки невидана емоційна пісня Полякової "Доленька". Вона повертає людей до 24 лютого, коли життя українців змінилося назавжди.

Зі сцени Полякова висловила шану матерям, чиї сини добровільно пішли на фронт, воювати за свободу України:

"Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває почуття спільності з усіма українцями, а деякі з них ризикують своїми життями, вирушаючи в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією.

Велика подяка і низький уклін матерям, чиї діти боронять українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, які борються на боці України. Герої не вмирають!"- сказала артистка.

Оля Полякова на концерті в Грузії