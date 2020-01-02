Олів'є на пляжі: дружина Дмитра Комарова влаштувала йому сюрприз на Новий рік

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Подружжя зустріли 2020 рік прямо на пляжі

Дружина відомого телеведучого Дмитра Комарова, 22-річна Олександра Кучеренко підготувалася до зустрічі Нового року - напередодні свята дівчина добре попрацювала в спортзалі, щоб можна було спокійно насолоджуватися смаколиками і не переживати за фігуру. Втім, Міс Україні 2016 особливо хвилюватися не варто, адже вона може похвалитися стрункими і підтягнутими формами. Новий 2020 рік вона вперше зустріла в якості дружини - і як дружина мандрівника, звичайно ж у незвичайному місці.

Так як Дмитро все ще знаходиться в експедиції на зйомках нового сезону тревел-шоу "Світ навиворіт", вони з дружиною обрали місце приблизно посередині між його і її місцезнаходженням - вибір припав на Сінгапур! Саша опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвистий знімок з коханим, на якому вони зображені на пляжі в шортах і футболках. На таці біля пари стоять бокали з шампанським, а в руках вони тримають тарілку з олів'є - все, як належить!

"Вперше зустрічаю Новий Рік з чоловіком @komarovmir , вперше в Сінгапурі і вперше нарізаю олів'є прямо на пляжі. Друзі, з Наступаючим 2020 вас! Зустрічайте його з найкоханішими, близькими і дорогими. Щастя, радості, успіхів і неймовірних емоцій у новому році! Нехай всі мрії збуваються", - написала щаслива Кучеренко.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Комарів теж поділився цим кадром, а також відео процесу готування салату олів'є прямо на пляжі. За його словами, це була ідея його дружини і вона ж привезла необхідні інгредієнти.

"Новий рік наближається)) Я був в експедиції, на зйомках нового сезону #мирнаизнанку Ми з дружиною @aakucherenko знайшли оптимальну точку, щоб зустріти новий рік разом. І прилетіли в Сінгапур. Сашка привезла сюрприз. Новий рік без олів'є - не новий рік. Так вирішила Саша, і привезла всі інгредієнти для нашого головної новорічної страви. Місцеві, сінгапурські, тут тільки яйця і куряча грудка - інше українське. Картопля, морква, огірки, зелений горошок і майонез. Проводжаємо 2019 на пляжі в Азії. Приготували олів'є", - розповів ведучий.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/komarovmir)

Дмитро також поділився теплими побажаннями для шанувальників.

"Друзі, вітаємо всіх з новим роком! Нехай 2020 виконає ваші мрії. Не соромлячись і не обмежуючи себе - загадуйте бажання. Особисто я вірю, що якщо робити це щиро, то вони обов'язково збуваються)) Кожному з вас бажаю любові, позитиву, щастя і удачі у всьому! Хай пощастить, і 2020 стане супер роком, який змінить життя на краще. Спасибі, що ви з нами. Я давно на зйомках, вони вийшли дуже непростим у всіх відносинах, і вже дуже скоро ви побачите результат - справжню виворіт нової, фантастичної країни, де життя абсолютно не таке, як у нас з вами. Ми покажемо закулісся, задзеркалля і наші нові пригоди. Те, що на перший погляд здається казковим, але реально існує на нашій планеті. Бажаю, щоб навіть найнеймовірніші мрії, які здаються казковими, обов'язково збувалися. Щастя, гармонії і сьогодні дуже добре, смачно, душевно, кайфово зустріти новий рік для кожного з вас!" - написав Комарів.

Підписники засипали пару привітаннями і душевними коментарями.

Красиві, любові вам і всім нам миру, з наступаючим!!

Які ви красиві, всього Вам найкращого!

Обожнюю вас. Щастя у новому році!!!

Всіх з Новим Роком! Олів'є в Сінгапурі - це круто

Сашенька так це ж здорово,обійміть за нас вашого Димочку,щастя вашої красивою сім'ї,любові і успіхів!!!!

Ви такі милі, дуже підходите один одному)

Ви круті !!!! Прості,усміхнені і життєрадісні. Всього самого доброго вам в новому році

З Наступаючим Вас і красуню дружину.

Незабутнього Новорічного торжества і запального року разом з коханим

Напевно сама яскрава, неповторна і життєрадісна пара

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко підкорила новорічним ретро-образом.