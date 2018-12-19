Олів'є від Осадчої: Горбунов розповів про новорічні сімейні традиції

Фото: Катя Осадча і Юрій Горбунов (пресс-служба 1+1)

Новорічні свята ведучі проведуть разом в сімейному колі

Відомі українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов у лютому 2017 року стали батьками - у них народився синочок Іван. Тоді ж зірки зізналися, що вони пара і вже офіційно одружені, що вельми порадувало їх багаточисленних шанувальників.

Напередодні свят Юрій Горбунов розповів RBC-LITE про плани на Новий рік, їхні святкові традиції, а також що він збирається подарувати своїм близьким, про свої дитячі мрії і відношення до Різдва та інших свят.

Юрій, як збираєтеся святкувати Новий рік, Різдво, де, з ким?

В Новорічну ніч ми з Катею будемо працювати в Stereoplazа, а вже новорічні свята проведемо разом в сімейному колі. Зараз такий об’єм роботи, що я поки не знаю, чи ми залишимось в Києві, чи, можливо, кудись поїдемо.

А які в вашій сім’ї є новорічні сімейні традиції?

По-перше, Катя обов’язково робить олів’є. По-друге, ми завжди разом прикрашаємо ялинку. Це наша принципова позиція, не хтось один, у кого є час, а разом. І обов’язково кладемо подарунки під ялинку. Ніяких особливих традицій в нас немає, тому що наша сім’я ще молода, тому ми ще не обросли якимись оригінальними традиціями.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А які подарунки даруєте дружині, сину, батькам? І чого самі бажаєте?

Для сина найкращий подарунок - машинки. І це дуже гарно, оскільки я теж був хлопчиком, який гравця машинками, то я точно знаю, які потрібно купляти. Головне, щоб вони відповідали його віку. До солодкого ми його ще не привчили, він ще маленький, щоб просити цукерки, але Іван дуже любить мандарини. А ось Каті хочеться зробити сюрприз, але в той же час очікуваний сюрприз, тому буду чекати якихось натяків, чого б вона хотіла.

А чого чекаєте від Каті, друзів, батьків? Чого ви хотіли, щоб вони вам подарували?

Конкретно я ще не визначився, але думаю, що буду просити Святого Миколая принести новий мобільний (сміється – прим.ред.).

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій, коли ви були дитиною, про що мріяли? Що хотіли знайти під ялинкою або під подушкою у День Святого Миколая?

У мене все дитинство пов’язано зі Святим Миколаєм. Судячи з того, скільки Миколай завжди мені приносив подарунків, я був чемним хлопчиком. Тому що він мені дарував і щось на літо, і на зиму, і санки, клюшки, і багато цукерок. Найбільшим подарунком були лижі, які відповідно не влізли під подушку, а були під ліжком. Батьки нам з братом Олександром деякий час клали подарунки не під подушку, а під ліжко, тому що один раз ми з братом прокинулись вранці вимазаними у шоколаді, з одного боку, це було весело, а з іншого, було шкода, що стільки шоколаду довелося викинути.

А з чим у вас асоціюється Новий рік і Різдво?

Знаєте, коли закінчились новорічні свята, хочеться, щоб вже закінчилася і зима. Бо, як я вважаю, люди не стільки чекають Нового року, скільки передноворічну метушню. Різдво – це свято більш духовне. Як мені здається, передсвяткові дні найбільш важливі, тому що вони завжди пов’язані з передчуттям якоїсь казки, передчуттям приємного, зрештою вихідними днями. І судячи зі всього цього року, буде багато снігу на новорічні свята. А ще цього року наш Іван так підріс, що його можна на санчатах катати. Так що це буде ще одна забава, слава Богу сніг випав, будемо весело проводити час з дитиною на дворі.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А взагалі полюбляєте Новий рік, Різдво? Чи більше любите Великдень, день народження або інші свята?

Я би так сильно не розділяв Новий рік, Великдень, Різдво, дні народження. Це в будь якому випадку свято, яке об’єднує разом всю родину, друзів. Всі намагаються в цей день не працювати, бути разом. На Великедень піти до церкви і посвятити пасху, на Різдво поїсти кутю. Всі ці свята важливі в нашому житті і мають велике значення.

Нагадаємо, Катя Осадча приголомшила розкішним вечірнім платтям у святковому ролику.

Ми також повідомляли, що раніше Осадча та Горбунов розчулили знімками синочка Івана.

До речі, Микола Тищенко проговорився про новорічний подарунок для дружини.

Зіркова пара Осадча-Горбунов (відео: РБК-Україна)