Ольга Сумська розповіла, як пандемія вплинула на її витрати: мені приємно, я не відмовлюся

Артистка розповідає, що на тлі пандемії її шафа практично не поповнюється новими речами.

"Сьогодні я дуже рідко купую собі речі. Сукні, костюми, зайве взуття, сумки. Краще в оренду, повертаємо чистеньке все, гарненьке. І щиро вдячні за допомогу. Так існує весь бомонд у світі, повірте. Ніхто вже не купує за мільйони діаманти від Гарі Вінстона, їх беруть на прокат. Так само і сукні", - говорить Сумська та додає, що з початком карантину перестала бути шопоголіком.

Але, зізнається народна улюблениця, їй все частіше допомагають економити прихильники, які шлють їй речі в обмін на рекламу на її сторінці в соцмережі.

"Мені телефонують люди, наш вітчизняний бренд. І мені приємно. Я не відмовлюсь. Треба, до речі, і невеличкі бренди підтримувати, щоб був такий рух і взаємообмін. Тому що я їх підтримаю, а вони колись мене підтримають", - розповіла зірка серіалу "Сага".