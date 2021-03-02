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Ольга Сумська розповіла, як пандемія вплинула на її витрати: мені приємно, я не відмовлюся

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 17:02
Ольга Сумська розповіла, як пандемія вплинула на її витрати: мені приємно, я не відмовлюся Ольга Сумська (фото: facebook.com/osumska)
Автор: Анна Кисельова

Українська актриса Ольга Сумська вирішила розповісти, як 2020 й рік позначився на її доходах та фінансовому добробуті в цілому. За словами артистки, на шопінг вона виходить дуже рідко, а замість покупки дорогих речей воліє їх взяти в оренду.

Про це знаменитість розповіла в програмі "Зірковий шлях".

Артистка розповідає, що на тлі пандемії її шафа практично не поповнюється новими речами.

"Сьогодні я дуже рідко купую собі речі. Сукні, костюми, зайве взуття, сумки. Краще в оренду, повертаємо чистеньке все, гарненьке. І щиро вдячні за допомогу. Так існує весь бомонд у світі, повірте. Ніхто вже не купує за мільйони діаманти від Гарі Вінстона, їх беруть на прокат. Так само і сукні", - говорить Сумська та додає, що з початком карантину перестала бути шопоголіком.

Але, зізнається народна улюблениця, їй все частіше допомагають економити прихильники, які шлють їй речі в обмін на рекламу на її сторінці в соцмережі.

"Мені телефонують люди, наш вітчизняний бренд. І мені приємно. Я не відмовлюсь. Треба, до речі, і невеличкі бренди підтримувати, щоб був такий рух і взаємообмін. Тому що я їх підтримаю, а вони колись мене підтримають", - розповіла зірка серіалу "Сага".

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська приголомшила прочитанням вірша Лесі Українки.

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