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Ольга Сумская рассказала, как пандемия повлияла на ее траты: мне приятно, я не откажусь

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 17:02
Ольга Сумская рассказала, как пандемия повлияла на ее траты: мне приятно, я не откажусь Ольга Сумская (фото: facebook.com/osumska)
Автор: Анна Киселева

Украинская актриса Ольга Сумская решила рассказать, как 2020 год сказался на ее доходах и финансовом благополучии в целом. По словам артистки, на шоппинг она выходит очень редко, а вместо покупки дорогих вещей предпочитает их взять в аренду.

Об этом знаменитость рассказала в программе "Звездный путь".

Артистка рассказывает, что на фоне пандемии ее шкаф практически не пополняется новыми вещами.

"Сегодня я очень редко покупаю себе вещи. Платья, костюмы, лишнюю обувь, сумки. Лучше в аренду, возвращаем все чистенькое, красивенькое. И искренне благодарны за помощь. Так существует весь бомонд в мире, поверьте. Никто уже не покупает за миллионы бриллианты от Гарри Уинстона, их берут на прокат. Так же и платья", - говорит Сумская и добавляет, что с началом карантина перестала быть шопоголиком.

Но, признается народная любимица, ей все чаще помогают экономить сторонники, которые шлют ей вещи в обмен на рекламу на ее странице в соцсети.

"Мне звонят люди, наш отечественный бренд. И мне приятно. Я не откажусь. Надо, кстати, и небольшие бренды поддерживать, чтобы было такое движение и взаимообмен. Потому что я их поддержу, а они меня кагда-то поддержат", - рассказала звезда сериала "Сага".

Напомним, что ранее Ольга Сумская потрясла прочтением стихотворения Леси Украинки.

Недавно Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь: Ольга шокировала фанатов селфи с Анной Борисюк - копия папы!

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