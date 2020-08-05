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Ольга Сумська зізналася, чому відмовилася від уколів краси і поділилася секретами догляду

Середа 05 серпня 2020 10:52
Ольга Сумська зізналася, чому відмовилася від уколів краси і поділилася секретами догляду
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Lite

Актриса поділилася своїми методами боротьби з часом

53-річна Ольга Сумська може похвалитися ефектною зовнішністю – роки не мають влади над нею, і вона виглядає моложаво і квітучо, подаючи приклад іншим жінкам. Актриса навіть випустила власну книгу про секрети краси. Ольга заявляє , що є прихильницею натуральних засобів по догляду і вирішила уникати хірургічних втручання і ін'єкцій.

Актриса зізналася, що тільки після 40-ка років зважилася спробувати уколи краси, щоб прибрати зморшки на обличчі. Але результатами маніпуляцій залишилася незадоволена. Внаслідок процедури у неї змінився вираз обличчя і міміка, після чого Ольга вирішила відмовитися від подібних експериментів, про що розповіла в інтерв'ю виданню Ivona.

"Така жінка-шуліка дивиться на тебе у дзеркалі. Жахливо! Хочеться залишатися собою, а виходить, що прибираючи дрібні зморшки, вираз обличчя змінюється абсолютно. Тому відмовилася від уколів. Використовую щадні методи: масаж, маски, обгортання, патчі", - перерахувала свій арсенал краси артистка.

Ольга Сумська зізналася, чому відмовилася від уколів краси і поділилася секретами догляду

Ольга Сумська виявилася від уколів краси на користь доглядових процедур (фото: instagram.com/olgasumska)

Вона розповіла, що під час карантину жодного разу не бувала у косметолога і самостійно освоїла всі процедури по догляду в домашніх умовах. Також зірка вважає, що спорт – необхідна складова здорового життя. Вона порадила боротися з лінню, одягати кросівки і виходити на пробіжку.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська показала, як на початку червня відкрила пляжний сезон і засвітила фігуру в купальнику.

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