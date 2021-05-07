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Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один день

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 12:29
Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один день Ольга Сумська з чоловіком (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Відома українська актриса Ольга Сумська відзначила 25-річну річницю з дня весілля зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком - так зване срібне весілля. З такої нагоди артистка вирішила поділитися рідкісними архівними фото з дня їхнього одруження.

Фото з урочистості 6 травня 1996 року Сумська розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Так, в той день Ольга була в короткій білій сукні, короткій фаті і білих туфлях. Поверх сукні вона одягла довгий білий піджак, а на руки - рукавички.

Її чоловік Віталій позував у костюмі пісочного кольору, коричневих туфлях і краватці золотого відтінку.

Артистка показала їх фотосесію на тлі пам'ятника засновникам Києва, а також кадри з РАГСу.

Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один деньОльга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один деньОльга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один деньОльга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один деньОльга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один день

"25 років як один день! 6 травня 1996 ми з Віталієм сказали один одному "так"! Як швидко пролетів час... Почуття тільки зміцнилися, а спогади розбурхують душу... Дай Бог сил і натхнення, коханий, на довгі роки! Люблю! Дякую за романтичні подарунки!"- зізналася у своїх почуттях Ольга.

Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один деньОльга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один день

Ольга Сумська показала архівні фото з весілля з Віталієм Борисюком 25 років тому (фото: instagram.com/olgasumska)

У коментарях пару вітають з річницею і залишають теплі побажання, в тому числі і зіркові колеги.

"Гірко молодим! Многая літа!!!"- написав Юрій Горбунов.

"Вітаю, діамантової дати вам!"- бажає Олександра Кучеренко.

"Так тримати", - Катерина Бужинська.

  • Чудова пара і дуже красива сім'я!!!
  • Як це здорово! Як приємно дивитися на вас! Захоплення. Дай Бог вам ще багато-багато яскравих подій разом, посмішок, поцілунків, поглядів і цінних миттєвостей! Обіймаємо вас! Любимо!
  • Ось бачите як, А кажуть, не одружуйтеся в травні, все життя будете маятися. Головне, щоб правильна людина була поруч. Щастя і любові на довгі роки
  • Не кожен чоловік, після 25 років шлюбу, дивиться з такою любов'ю на дружину
  • Ви великий приклад ідеальної пари, що зараз так рідко зустрінеш, любов, пронесена через роки, - недосяжна мрія багатьох. Нехай любов гріє вас завжди, мої щирі вітання
  • Ви дуже красива пара!
  • Вау яке стильне весільне плаття! І зараз актуально! Зі святом вашу прекрасну сім'ю!
  • Які ви красиві
  • Яка чарівна пара. Такі стильні. Любові, здоров'я та щастя

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відверто зізналася, чому більше не спілкується з сестрою Наталією.

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