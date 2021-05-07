Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один день

Відома українська актриса Ольга Сумська відзначила 25-річну річницю з дня весілля зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком - так зване срібне весілля. З такої нагоди артистка вирішила поділитися рідкісними архівними фото з дня їхнього одруження.

Фото з урочистості 6 травня 1996 року Сумська розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram .

Так, в той день Ольга була в короткій білій сукні, короткій фаті і білих туфлях. Поверх сукні вона одягла довгий білий піджак, а на руки - рукавички.

Її чоловік Віталій позував у костюмі пісочного кольору, коричневих туфлях і краватці золотого відтінку.

Артистка показала їх фотосесію на тлі пам'ятника засновникам Києва, а також кадри з РАГСу.

"25 років як один день! 6 травня 1996 ми з Віталієм сказали один одному "так"! Як швидко пролетів час... Почуття тільки зміцнилися, а спогади розбурхують душу... Дай Бог сил і натхнення, коханий, на довгі роки! Люблю! Дякую за романтичні подарунки!"- зізналася у своїх почуттях Ольга.

Ольга Сумська показала архівні фото з весілля з Віталієм Борисюком 25 років тому (фото: instagram.com/olgasumska)

У коментарях пару вітають з річницею і залишають теплі побажання, в тому числі і зіркові колеги.

"Гірко молодим! Многая літа!!!"- написав Юрій Горбунов.

"Вітаю, діамантової дати вам!"- бажає Олександра Кучеренко.

"Так тримати", - Катерина Бужинська.