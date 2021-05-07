Ольга Сумська показала рідкісні фото зі свого весілля: 25 років, як один день
Відома українська актриса Ольга Сумська відзначила 25-річну річницю з дня весілля зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком - так зване срібне весілля. З такої нагоди артистка вирішила поділитися рідкісними архівними фото з дня їхнього одруження.
Фото з урочистості 6 травня 1996 року Сумська розмістила на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Так, в той день Ольга була в короткій білій сукні, короткій фаті і білих туфлях. Поверх сукні вона одягла довгий білий піджак, а на руки - рукавички.
Її чоловік Віталій позував у костюмі пісочного кольору, коричневих туфлях і краватці золотого відтінку.
Артистка показала їх фотосесію на тлі пам'ятника засновникам Києва, а також кадри з РАГСу.
"25 років як один день! 6 травня 1996 ми з Віталієм сказали один одному "так"! Як швидко пролетів час... Почуття тільки зміцнилися, а спогади розбурхують душу... Дай Бог сил і натхнення, коханий, на довгі роки! Люблю! Дякую за романтичні подарунки!"- зізналася у своїх почуттях Ольга.
Ольга Сумська показала архівні фото з весілля з Віталієм Борисюком 25 років тому (фото: instagram.com/olgasumska)
У коментарях пару вітають з річницею і залишають теплі побажання, в тому числі і зіркові колеги.
"Гірко молодим! Многая літа!!!"- написав Юрій Горбунов.
"Вітаю, діамантової дати вам!"- бажає Олександра Кучеренко.
"Так тримати", - Катерина Бужинська.
- Чудова пара і дуже красива сім'я!!!
- Як це здорово! Як приємно дивитися на вас! Захоплення. Дай Бог вам ще багато-багато яскравих подій разом, посмішок, поцілунків, поглядів і цінних миттєвостей! Обіймаємо вас! Любимо!
- Ось бачите як, А кажуть, не одружуйтеся в травні, все життя будете маятися. Головне, щоб правильна людина була поруч. Щастя і любові на довгі роки
- Не кожен чоловік, після 25 років шлюбу, дивиться з такою любов'ю на дружину
- Ви великий приклад ідеальної пари, що зараз так рідко зустрінеш, любов, пронесена через роки, - недосяжна мрія багатьох. Нехай любов гріє вас завжди, мої щирі вітання
- Ви дуже красива пара!
- Вау яке стильне весільне плаття! І зараз актуально! Зі святом вашу прекрасну сім'ю!
- Які ви красиві
- Яка чарівна пара. Такі стильні. Любові, здоров'я та щастя
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відверто зізналася, чому більше не спілкується з сестрою Наталією.