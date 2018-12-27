Ольга Горбачова у новому кліпі розповіла історії найкращих жінок у світі

Відео: канал Ольги Горбачової на YouTube

Українська співачка і телеведуча Ольга Горбачова представила новий кліп про унікальних і неповторних жінок "Найкраща в світі". У відео вона зуміла в оригінальній манері підняти одвічну тему пошуку жіночого щастя.

У відео співачка "обговорила" з шанувальниками зворотній бік жіночих тренінгів, і підтримали її в цьому інші українські знаменитості: актриси Ольга Сумська, Тамара Яценко і актриса Ніна Набока, співачки Слава і Вікторія з "НеАнгелів" і Саша Зарицька з групи "KAZKA", артистка Айна Вильберг, телеведуча і модель Вікторія Маре, радіоведуча Анна Свиридова і блогер Анна Алхім.

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Ольга розповіла, що стало для неї джерел натхнення, а також закликала всіх дівчат і жінок цінувати себе і пам'ятати, що все для щастя у них вже є і не варто шукати відповіді на особисті питання ззовні.

"Кожна з нас - найкраща в світі! Але ми себе мало знаємо, погано розуміємо і не зовсім цінуємо. В пошуках щастя і гармонії ми починаємо спиратись на чужий досвід. Ми шукаємо, на яку особистість, книгу або фільм орієнтуватись у життєвому виборі. А адже це наша унікальна життя, і все в нас є для щастя спочатку!", - зазначила співачка.

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Режисером кліпу стала Ната Пятигіна. Вона змогла показати відео повчальну історію жінок, які шукають відповіді на актуальні питання у різних гуру і фахівців, але не усвідомлюють, що вони самі для себе найкращі порадники і лише вони знають, що насправді їм потрібно. Примітно, що в основу сюжету лягли історії з реального життя, підслухані на майстер-класах Горбачової.

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Одну з головних ролей у кліпі "Найкраща в світі" зіграла Ольга Сумська, яка показала на екрані діяльного організатора жіночого фестивалю.

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

"Ми, звичайно, дуріли на зйомках, але робили це тільки для того, щоб показати, як жінки потрапляють в залежність від тренерів, авторитетів, і йдуть від себе, від своєї суті. Найсмішніше і найсумніше, що більшість невірно трактує почуте на тренінгах, а потім у відносинах "підганяє задачку під відповідь", - розповіла актриса.

Фото: прес-служба Ольги Горбачової

Також своїми враженнями про знімальний процес поділилася і Слава Камінська.

"Я багато знімаюся в кіно останнім часом і отримала велике задоволення від сценарію. Мені здається, Оля повернулася в цьому кліпі до самої себе і свого іронічного стилю, який зробив успішним її проект "Арктика", - вважає артистка.

Також в мережу потрапили забавне ролики-тизери нової видоработы Горбачової.

Відео: канал Ольги Горбачової на YouTube

Відео: канал Ольги Горбачової на YouTube

Відео: канал Ольги Горбачової на YouTube

Відео: канал Ольги Горбачової на YouTube

Нагадаємо, що влітку Ольга Горбачова і Юрій Нікітін відзначили річницю весілля. Пара обмінялася подарунками, а співачка присвятила чоловікові свою нову відеороботу в рамках спеціального проекту "Біла стихія".

Раніше Ольга Сумська показала закулісні фото зі зйомок кліпу "Найкраща в світі". На знімках вона позує разом з співачками з гурту "НеАнгели" Славою і Вікторією. Шанувальники захопилися прекрасним зовнішнім виглядом нев'янучої актриси.

Також співачка Слава Камінська поділилася історією доленосного знайомства зі своїм чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.