"Яке щастя": Фреймут розповіла про душевні сімейні традиції

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча зізналася, які приготувала подарунки для своїх дітей на свято

Українська телеведуча і багатодітна мама Ольга Фреймут, яка нещодавно зачарувала трепетним знімком з чоловіком, розповіла про милі сімейні традиції, а також зізналася, що подарувала своїм дітям на свято Святого Миколая. Зворушливим сімейним фото біля ялинки вона поділилась в Instagram.

Знаменитість також зазначила, що дуже хоче передати зворушливі традиції наступним поколінням.

"Милі друзі ! Нехай святий Миколай почує і захистить вас і ваших діток...

До нас Він навідався. Біля вікна - надхрумана морквина і розляпане молочко - олені святого Миколая ледь неохайні ). Діти дивуються, чому звірята не доїли? Євдокія нагодувала ляльок подарованим пластмасовим салатом на новій кухні . А Валерій переодягнувся поверх піжами у костюм пожежника. Але коли побачив під ялинкою роликові ковзани , повідомив : "Пожежником більше не буду ! Буду "роликом"! Злата отримала омріяну подорож... Яке щастя, що маємо такі традиції. Потрібно обов'язково передати їх наступним поколінням", - написала зворушливу промову зірка.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники Фреймут відзначили, як гарно вона декорувала і прикрасила ялинку, створивши особливу атмосферу затишку в домі

"У Вас чудова ретро-ялинка! Все витримано в одному стилі. Зі святом!", "Интеесная у вас ялинка. Самі декорували?", "Бачу у Вас на ялинці ліхтарик. Іграшка з минулого. У нас теж така є. Дуже люблю старі скляні іграшки", "Як же в ас казково і атмосферно!" - з захопленням писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Раніше Ольга Фреймут зізналася, що в юності не хотіла заміж і прагнула до особистої свободи.

Також не так давно Ольга Фреймут вперше розповіла про весілля зі своїм чоловіком Володимиром Локотко, адже пара довго приховувала подробиці особистого життя.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна