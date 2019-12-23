Олег Винник влаштував справжній концерт у фіналі шоу Х-фактор (відео)

Олег Винник феєрично повернувся в 10-й ювілейний сезон проекту Х-фактор на СТБ. У фіналі вокального шоу Артист №1 виступив у дуеті з однією з учасниць - Еліною Іващенко, виконавши свою авторську композицію, ліричну баладу «Мати каже правду». Відео дуету менше ніж за добу потрапило в тренди YouTube, зібравши більше 200 тис. переглядів, і з великим відривом стало найбільш популярним серед роликів даного прямого ефіру. А сам Олег побажав дівчині перемоги.

- Друзі, у цієї дівчинки велике майбутнє. У неї глибока і чиста душа. Чуттєва, справжня. І мені дуже приємно, що вона знає, про що співає, - сказав Винник на сцені.

Еліна Іващенко та Олег Винник – Мати каже правду – Х-чинник 10. Фінал

Однак, на цьому сюрпризи від співака не закінчилися. З ювілеєм вокальне шоу, в якому музикант провів за суддівським столом два сезони, Олег Винник привітав відразу трьома своїми хітами. Перфоманс артиста перетворився на міні-концерт. «Ніно», «Вовчицю» і «Наталя-Наталі» підспівував увесь зал. А член журі NK Настя Каменських і зовсім розговорилася: «Олег, ти не уявляєш, як ми за тобою сумуємо! Такі теплі спогади... якось так прикипіли до тебе і дуже сумуємо», - поділилася вона в ефірі шоу.

Олег Винник – Ніно – Х-чинник 10. Фінал

До співачки приєдналися шанувальники артиста в соцмережах:

«Ну Ви і запалили своїм виступом! Який запал! Який темперамент! Яка чарівність! Яка пристрасть! Блиск в очах, у серці – вогонь! Ви палали на сцені! Це було неповторно, зворушливо, яскраво!», «Чудовий виступ! Глядачі Х-фактора за вами теж дуже сумують», «Ми були щасливі побачити Вас знову на Х-факторі Чудовий вечір!» - пишуть вони у своїх коментарях.

Відзначимо, що в рамках Народної премії Х-фактор, яку телеканал СТБ заснував спеціально до десятиріччя вокального шоу, Олег Винник за результатами народного голосування переміг у двох номінаціях: Сила Х-фактора і «Улюблена суддівська четвірка».