ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олег Винник поділився пасхальною традицією з дитинства, якої дотримується щороку

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 11:54
Олег Винник поділився пасхальною традицією з дитинства, якої дотримується щороку
Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Винник підкреслив, що дуже любить хвилювання перед таїнством Світлого Свята

Напередодні Великодня телеканал «Україна» порадує глядачів грандіозним концертом «Українська пісня року», який вийде в ефірі в суботу, 18 квітня, о 22:00. Популярний співак Олег Винник, який у цей вечір подарує українцям свої хіти, поділився зворушливими дитячими спогадами про світле свято Великодня.

Цього року українцям доведеться відзначати одне з головних релігійних свят удома. Проте артист не засмучується, адже найважливішим як і раніше залишається те, щоб Воскресіння Христове настало в душі.

«Для мене, як для віруючої людини, Великдень завжди був і залишається найбільшим і найважливішим святом. Раніше у цей день обов'язково ходив до церкви на службу. Люблю ці хвилюючі відчуття, святе таїнство, з великою повагою ставлюся до всіх традицій. У дитинстві допомагав матері пекти паски: збивав білки, діставав із печі, а потім самостійно прикрашав їх. Після церкви ми збиралися всією родиною за столом і починали смакувати великодні ласощі. Це був особливий час!» – розповів Олег Винник в інтерв'ю каналу «Україна».

За словами співака, зараз він теж намагається проводити святковий день разом з рідними і дотримується традиції, яку «забрав із собою з дитинства».

«Полягає вона в тому, щоб стикнутися один з одним крашанками, хто кого переможе. А ще об лоб можна – так перевіряється характер. Це завжди дарує радість за столом і дає можливість знову відчути себе дитиною», – зазначив артист.

Олег Винник поділився пасхальною традицією з дитинства, якої дотримується щороку

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Як повідомлялося раніше, національна музична премія «Українська пісня року» була започаткована у 2004 році Михайлом Поплавським, а у 2019-му партнером заходу став співак Олег Винник. Артисти кажуть – об’єдналися, бо вболівають за українську пісню.

У концерті виступлять найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, NK Настя Каменських, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська, Michelle Andrade, Віталій Козловський, TARABAROVA, MELOVIN, Павло Зібров, Михайло Поплавський, KHAYAT, DILEMMA та LAUD.

Нагадаємо, раніше Полякова чесно відповіла, чи розлучилася б вона з чоловіком, щоб вийти заміж за Винника.

Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото) Чого ж його не носити: Ірина Білик чекає каблучку від Олега Винника
Новини України Олег Винник
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся