Олег Винник поділився пасхальною традицією з дитинства, якої дотримується щороку

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Винник підкреслив, що дуже любить хвилювання перед таїнством Світлого Свята

Напередодні Великодня телеканал «Україна» порадує глядачів грандіозним концертом «Українська пісня року», який вийде в ефірі в суботу, 18 квітня, о 22:00. Популярний співак Олег Винник, який у цей вечір подарує українцям свої хіти, поділився зворушливими дитячими спогадами про світле свято Великодня.

Цього року українцям доведеться відзначати одне з головних релігійних свят удома. Проте артист не засмучується, адже найважливішим як і раніше залишається те, щоб Воскресіння Христове настало в душі.

«Для мене, як для віруючої людини, Великдень завжди був і залишається найбільшим і найважливішим святом. Раніше у цей день обов'язково ходив до церкви на службу. Люблю ці хвилюючі відчуття, святе таїнство, з великою повагою ставлюся до всіх традицій. У дитинстві допомагав матері пекти паски: збивав білки, діставав із печі, а потім самостійно прикрашав їх. Після церкви ми збиралися всією родиною за столом і починали смакувати великодні ласощі. Це був особливий час!» – розповів Олег Винник в інтерв'ю каналу «Україна».

За словами співака, зараз він теж намагається проводити святковий день разом з рідними і дотримується традиції, яку «забрав із собою з дитинства».

«Полягає вона в тому, щоб стикнутися один з одним крашанками, хто кого переможе. А ще об лоб можна – так перевіряється характер. Це завжди дарує радість за столом і дає можливість знову відчути себе дитиною», – зазначив артист.

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Як повідомлялося раніше, національна музична премія «Українська пісня року» була започаткована у 2004 році Михайлом Поплавським, а у 2019-му партнером заходу став співак Олег Винник. Артисти кажуть – об’єдналися, бо вболівають за українську пісню.

У концерті виступлять найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, NK Настя Каменських, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська, Michelle Andrade, Віталій Козловський, TARABAROVA, MELOVIN, Павло Зібров, Михайло Поплавський, KHAYAT, DILEMMA та LAUD.

Нагадаємо, раніше Полякова чесно відповіла, чи розлучилася б вона з чоловіком, щоб вийти заміж за Винника.