Олег Винник привідкрив завісу театрального минулого і показав унікальні кадри

Олег Винник (фото: прес-служба артиста)

Артист оприлюднив унікальні кадри ролей у світових мюзиклах

Олег Винник - артист, який підкорив серця мільйонів, привідкрив завісу свого минулого і почав знайомити шанувальників з періодом життя, невідомим раніше. У своїх соціальних мережах співак поділився архівними фото і відео, які ілюструють його сценічну діяльність у Німеччині, Австрії, Швейцарії, як виконавця титульних ролей відомих світових мюзиклів.

Перший ролик Винник опублікував в якості сюрпризу до Всесвітнього дня театру – уривок з мюзиклу «Знедолені» (Відень, 2003 р.). Днями підписники Олега побачили другий епізод з мюзиклу «Знедолені», відображений у Бад-Херсфельде в 2007 році. Артист підписав відео: «Прочитавши ваші коментарі під фото та відео з мюзиклів, я зрозумів, що настав час ближче познайомити вас зі своїм театральним минулим. Багато років я присвятив європейської театральній сцені, глядачі бачили мене в різних образах, більше п'ятисот разів я виходив на сцену в ролі Жана Вальжана».

Саме роль Жана Вальжана стала справжнім проривом для молодого виконавця, який підкорив європейську сцену. Талант і працьовитість артиста заслужили високі оцінки з боку театральних критиків і музичних оглядачів, схвальні відгуки на сторінках професійних журналів, відомих музичних видань. І нарешті загальне визнання публіки звели Вінника на вершину ієрархії провідних солістів світу мюзиклів. За версією журналу «Da Capo» Олег був визнаний «новим грандіозним голосом року». Сер Камерон Макінтош, найвпливовіший і успішний продюсер світових мюзиклів, назвав Олега Винника «кращим Жаном Вальжаном в 30-ти річної історії мюзиклу».

Користувачі соцмереж залишили багато захоплених відгуків, побачивши коханого співака в незвичному для них амплуа, і висловили свої побажання споглядати Винника в сучасному мюзиклі. Серед передплатників чимало шанувальників театрального таланту артиста з Австрії та Німеччини.

«складно Уявити, скільки сил і праці Ви вклали, виглядає заворожуюче. От би подивитися вживу, не дарма мюзикл визнаний у всьому світі!!!»;

«Бездоганно! Від голосу і самої дії дух захоплює, незвично якось побачити Вас в такому образі, дійсно талановита людина талановита в усьому!»;

«Я вражена. Неймовірне виконання, акторська майстерність, неперевершений голос. Я побачила зовсім іншого Олега, і Він мені також до вподоби», - пишуть фоловерів.

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Зазначимо, що в період з 1999 по 2008 рік Олег Винник отримав широку популярність в Німеччині, Австрії і Швейцарії під сценічним ім'ям OLEGG. За його плечима ролі у всесвітньо відомих мюзиклах «Нотр-Дам де Парі», «Титанік», «Знедолені, «Елізабет».