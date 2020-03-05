Олег Винник, Ірина Білик і MONATIK розповіли про подарунки на 8 березня

Діма Монатік з дружиною Іриною (фото: соцмережі артиста)

Артисті розповіли, що дарують і одержують на 8 березня

У неділю, 8 березня, о 22:15 телеканал «Україна» покаже святкове музичне шоу «Великий весняний концерт», на якому запалять найпопулярніші українські артисти. Журналісти програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» відвідали цей захід та дізналися, що готує жінкам Олег Винник, та чому співак вважає 8 березня «своїм днем», яких подарунків варта Ірина Білик та якої традиції у цей день дотримується MONATIK.

Розмови про те, що найочікуване свято весни хочуть відмінити, точаться вже давно. Чимало жінок обурені, та й чоловіки таке не згодні підтримати. Наприклад, лідер гурту «DZIDZIO» Михайло Хома пропонує залишити свято 8 березня, але змінити назву.

«Я вважаю, що треба просто перейменувати, а святкувати треба! Свято весни – хай буде так, добре? – пропонує DZIDZIO. Та каже, цього року вже визначився з подарунками жінкам. – Буду дарувати всім дівчатам квіти, я їх люблю, обнімаю і кажу так: ви мої най-найкращі».

Проте квіти можна назвати мрією далеко не всіх жінок. Наприклад, співачка Ірина Білик замовляє чоловікам більш дорожчі подарунки:

«Я завжди соромилась розказувати, що я хочу, щоб подарували. А цього разу в мене ювілей, 50 років. Стільки концертів, стільки людей! І я вигадала таку забаву – можу сказати: «Даруйте всі діаманти. Я того варта!»

Колишній чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко ж у свою чергу зізнався, що за роки знайомства зі співачкою дарував їй чимало дорогоцінних прикрас, натомість цього року зробить скромніший дарунок.

«Я Ірі дуже багато діамантів подарував і, мені здається, щороку я дарую їй невеличкі каблучки з камінням. У мене таке хобі – раз на 15 років робити їй пропозицію і дарувати каблучки з діамантами. Я такий, не свари мене! Цього року щось подарую, невеличке, але подарую, – зізнався Дмитро Коляденко. Та додав про подарунок Олені Коляденко. – Олені – квіти, обов’язково, вона ще любить шкарпетки, платочки, цукерки. У неї простіші мрії».

Олег Винник вже теж у бойовій готовності – артист знає, що дарувати жінкам.

«Таке враження, що це моє свято. От реально в цьому щось є! Навесні все розквітає, і ти відчуваєш це навіть у повітрі! Здається, що все тільки починається! Хоча й розумію, що колись воно закінчиться, але навесні ніколи не думаю про це, просто намагаюся жити емоцією, щастям. Адже з собою ми нічого не заберемо, окрім емоції», – розповів Олег Винник за лаштунками концерту.

Співак MONATIK теж любить влаштовувати коханій свято. При чому 8 березня вони завжди разом за будь-яких обставин!

«Якщо взяти всю історію 8 березня, як ми святкуємо, то це різноманітні місця. Деколи вдома, деколи на виїзді, тому що ми гастролюємо і часто це відбувається разом з дружиною. Особливо на 8 березня. Ми імпровізатори в цьому плані, – поділився MONATIK. – Вона дуже любить півонії. Я знаю місце, де їх можна придбати у будь-яку пору року. Тому це точно квіти і щось особливе. Але я вважаю, що варто робити свято не тільки тоді, коли ми його чекаємо, а побільше імпровізувати і робити, здавалося б, звичайний, сірий і складний день – святом».

Дивіться «Великий весняний концерт» ексклюзивно на телеканалі «Україна» у неділю, 8 березня, о 22:15! Зустрічайте весну під мелодії улюблених хітів!