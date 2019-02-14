Олег Винник у День святого Валентина подарував українкам нову версію свого хіта

Видео: Олег Винник - Роксолана (youtube.com/Олег Винник)

Пока известные украинки активно делятся в соцсетях романтичными фото со своими мужьями и любимыми, поздравляя их с Днем святого Валентина, любимец женщин Олег Винник решил пойти своим путем. Певец, который ранее поделился курьезной историей, подарил соотечественницам песню - ранее неизвестную версию своего хита "Роксолана".

По словам артиста, именно этот вариант является первоначальным, однако первым был выпущен своего рода ремикс.

"Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию "Роксолана" такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было предначертано, чтобы именно сейчас я сполна прочувствовал всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. У песни очень глубокий смысл", - отмечает Винник.

Фото: (пресс-служба артиста)

Поклонникам очень понравился такой вариант песни и они поделились своими впечатлениями в комментариях под лирик-видео.

"Це круто!!! Дуже потужно і одночасно зворушливо. Хороша робота. Дякую Олег Анатолійович!!!!";

"Олег, мой самый лучший..... Божественное исполнение﻿";

"Чуттєво, зворушливо, глибоко болюча тема пісні..... Неперевершено, Маестро!!!﻿";

"Дуже гарна і актуальна пісня на сьогодні. Чую уперше. Красива мелодія, слова. У приспіві хотілось би більше слів. Це просто моя думка як слухача.Дякуємо за такий твір!!!﻿";

"Чуттєва, ніжна і така жадана...Роксолана тепер лунає зовсім по-іншому. До сліз, до мурашок. Відчуття смутку і великої болі...﻿";

"Я в восторге! А на припеве прямо мурашки по коже! Заскучилась за медленными композициями Олега! Спасибо за этот подарок!﻿" - пишут пользователи сети.

На драматический трек уже снят клип, который певец презентует в ближайшем будущем. Отметим, что видео несет социальный характер, повествуя истории девушек-Роксолан о их жизни за границей.

Кроме того, поп-рок композиция "Роксолана" станет заглавной в новом стадионном туре Олега Винника, который стартует в мае 2019 года.

Напомним, Олег Винник в снегу похвастался впечатляющей мускулатурой.

Кстати, Настя Каменских выпустила пикантный клип "Попа как у Ким", в котором снялся Потап.