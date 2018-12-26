ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Стиль життя
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Олег релігію придумав": Потап спантеличив мережу дивним віршиком

Lite » Зірки 26.12.2018 - 12:36
"Олег релігію придумав": Потап спантеличив мережу дивним віршиком
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Залишається лише гадати, що ж продюсер має на увазі

Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поділився в мережі загадковим віршем - судячи з усього, власного виробництва. Своє творіння артист опублікував в Instagram-акаунті.

У ньому йдеться про якогось Олега, який придумав жорстоку релігію. Він також виклав фото, на якому позує в шапці з назвою своїх підопічних "Мозги" і дивно скривив губи.

"олег религию придумал

и в ней не ближнего любить

а дальних ненавидеть надо

а ближних просто убивать", - написав Потап, супроводивши публікацію хештегом
#пиріжки.

&quot;Олег релігію придумав&quot;: Потап спантеличив мережу дивним віршиком&quot;Олег релігію придумав&quot;: Потап спантеличив мережу дивним віршиком

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Що саме мав на увазі продюсер і хто такий Олег, поки залишається загадкою.

"Який милий. завжди подобається, коли ти в шапочках";

"Вогонь, суть проста і ясна-всіх вбивати )))";

"Так хто не зробив домашнє завдання?";

"Крута шапка! Таку ж хочемо";

"Нафіг губи так робити", - діляться враженнями підписники Потапа в коментарях.

&quot;Олег релігію придумав&quot;: Потап спантеличив мережу дивним віршиком&quot;Олег релігію придумав&quot;: Потап спантеличив мережу дивним віршиком

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап похвалився подарунками від Святого Миколая.

Ми також писали про те, що Потап відверто висловився про Настю Каменських.

А також повідомляли, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.

"Я вже награвся": Потап відверто висловився про Каменських "Хороші хлопці": Потап показав свою "привітну" команду
Новини України Потаппродюсерстих
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся