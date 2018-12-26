"Олег релігію придумав": Потап спантеличив мережу дивним віршиком

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Залишається лише гадати, що ж продюсер має на увазі

Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, поділився в мережі загадковим віршем - судячи з усього, власного виробництва. Своє творіння артист опублікував в Instagram-акаунті.

У ньому йдеться про якогось Олега, який придумав жорстоку релігію. Він також виклав фото, на якому позує в шапці з назвою своїх підопічних "Мозги" і дивно скривив губи.

"олег религию придумал



и в ней не ближнего любить



а дальних ненавидеть надо



а ближних просто убивать", - написав Потап, супроводивши публікацію хештегом

#пиріжки.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Що саме мав на увазі продюсер і хто такий Олег, поки залишається загадкою.

"Який милий. завжди подобається, коли ти в шапочках";

"Вогонь, суть проста і ясна-всіх вбивати )))";

"Так хто не зробив домашнє завдання?";

"Крута шапка! Таку ж хочемо";

"Нафіг губи так робити", - діляться враженнями підписники Потапа в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап похвалився подарунками від Святого Миколая.

Ми також писали про те, що Потап відверто висловився про Настю Каменських.

А також повідомляли, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.