"Окультурюємося": Вагітна Лілія Подкопаєва сходила з дітьми на балет в Києві

Українська спортсменка і Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва приїхала в Київ з дітьми і вирішила не втрачати часу дарма, а відправитися на балет. Вона відвідала Національну оперу України і подивилася спектакль за участю української прими-балерини Олени Філіп'євої. Відповідні фото з'явилися в Instagram Лілії.

Майбутня мама вибрала для походу в театр зручне вбрання в стилі кежуал. Вона одягла чорну спідницю до колін, блузку кольору хакі, а зверху накинула вільне плаття-халат в тон. Замість туфель на підборах Лілія віддала перевагу лаконічним і комфортним кросівкам.

"Який же чудовий вечір! Дякую за запрошення!" - вона підписала знімок в компанії прими-балерини Олени Філіп'євої, яка позує в обнімку з гімнасткою, тримаючи в руках букет квітів.

Фото: Лілія Подкопаєва та Олена Філіп'єва (instagram.com/podkopayeva_official)

Також Лілія опублікувала ще один знімок, на якому показала своїх дітей – 13-річного прийомного сина Вадима та 12-річну дочку від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним, Кароліну. Щаслива сім'я позувала разом з артистами балету в холі Національної опери. "Окультурюємося", - коротко підписала знімок спорсменка.

Фото: Лілія Подкопаєва з етьми і артистами Національної опери України (instagram.com/podkopayeva_official)

Крім того, в сторіз Лілія показала своє ранкове тренування в залі. Вона займається в лосинах і спортивній майці, яка підкреслила вже помітно кругленький животик знаменитості. Незважаючи на цікаве положення, чемпіонка веде активний спосіб життя і тримає себе у формі.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва показала фото без макіяжу з букетом яскраво-червоних маків в руках.

Раніше Лілія Подкопаєва опублікувала ніжний знімок в атласній сукню на тонких бретелях.