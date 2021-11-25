Океан Ельзи оголосили першу дату стадіонного туру: коли й де співатиме Вакарчук і Ко

Культовий гурт Океан Ельзи нарешті оголосив першу дату великого світового туру на підтримку свого нового, дев'ятого альбому.

Коли і де Святослав Вакарчук і його рок-банда гратимуть у 2022-2023 роках – читайте у матеріалі Lite .

Що відомо про світовий тур ОЕ

Протягом останнього року Океан Ельзи працює в студії над новим дев’ятим альбомом, назва якого поки що не розголошується.

Зате відомо, що його випуск заплановано навесні 2022 року.

На підтримку альбому "океани" планують великий світовий концертний тур, який триватиме два роки та охопить декілька континентів нашої планети.

Та першими нові пісні і улюблені хіти почують, звісно, стадіони України вже наступного року.

Першою оголошеною датою став виступ на столичному НСК "Олімпійський" 25 червня 2022 року.

Інші міста країни та дати концертів будуть оголошені згодом.

У команді ОЕ називають цю новину "поверненням музики мрії, кохання та перемоги", а також "саундтреком життя мільйонів українців останніх 20 років".

Які нові пісні будуть зіграні на концерті

Окрім старіших хітів ОЕ у Києві зіграють і свої нові пісні.

Швидше за все, більшість з них і потраплять у тому числі до нового альбому музикантів, про який ми писали вище.

Наприклад, скоріше за все, кияни та гості міста на "Олімпійському" насолодяться живим виконанням композиції "Місто весни". Напевно, на шоу вона прозвучить у дуеті з Один в каное.

Серед гостей концерту також слід очікувати інших популярних українських зірок, зокрема, KALUSH і alyona alyona, з якими ОЕ записали фіти.

Ось пісня з KALUSH:

А це – спільний хіт з alyona alyona:

Скільки коштують квитки на концерт ОЕ у Києві

Квитки на грандіозне музичне дійство вже у продажі. Їх можна придбати на сайтах квиткових операторів України (наприклад, kasa.in.ua).

Ціни на концерт стартують від 350 гривень (місця на другому ярусі трибун стадіону).

За найдорожчі квитки доведеться викласти 4 500 гривень. Це теж – трибуна, але набагато ближче до кумирів.

Придбати місця у корпоративній ложі (скай-боксі) не можливо. Принаймні, поки що.

Найоптимальніший варіант, який можна обрати, це, напевно, одна з трьох фан-зон. Ціни на квитки до них: 550 гривень (третя "фанка"), 750 гривень (друга), 975 гривень (перша).

Додамо, що оформити і оплатити замовлення можна різними способами, зокрема:

оплатити банківською картою та отримати e-ticket на свій e-mail

скористатися кур'єрською доставкою або ж послугами "Нової пошти" та сплатити вартість квитка при отриманні

забронювати квиток та сплатити готівкою у офлайн-касі.

Афіша концерту ОЕ у Києві