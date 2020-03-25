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Ох і часи настали: Юрій Горбунов розбурхав мережу робочим "ноу-хау"

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 20:56
Ох і часи настали: Юрій Горбунов розбурхав мережу робочим "ноу-хау"
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий долучився до передових технологій

Юрій Горбунов та Катя Осадча сумлінно проводять карантин вдома. Ведучы ради, що можуть більше часу приділити сину Івану, якому місяць тому виповнилося три роки, але пара як і раніше продовжує приховувати його обличчя. Зате таланти малюка ніяк не приховаєш! Так, хлопчик вирішив "освоїти" професію лвкаря і навіть "обстежив" зіркового тата з допомогою фонендоскопа. Незважаючи на самоізоляцію з сім'єю, Юрій не забуває і про роботу, яка кипить, хоч і дистанційно.

Шоумен показав в Instagram, як проходять його віддалені трудові будні і зізнався, що все ще звикає до ноу-хау.

"Працюємо на відстані! Робота кипить! До такого методу роботи звичайно треба звикати - але на щастя сьогодні це не проблема. Ох і часи настали", - підписав фото біля монітора ведучий.

Ох і часи настали: Юрій Горбунов розбурхав мережу робочим &quot;ноу-хау&quot;

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписників шоумена зацікавив новаторський підхід до трудового процесу, і вони почали жваво цікавитись якими програмами користується Юрій.

  • Так у вас на карантині є час для творчих ідей, а після карантину будете втілювати в життя і радувати глядачів
  • У якому додатку Ви працюєте? Дуже потрібно,
  • Це зум конференція в мене так англійська проходити
  • Головне, щоб всі були здорові
  • Життя триває! Всім нам ЗДОРОВ'Я 36, 6!
  • Про, зум

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали, як оригінально розважають сина під час карантину і навіть вигадали власну гру .

Також Катя Осадча поділилася порадами, як з користю провести час на карантині. .

Виходить дуже добре! Юрій Горбунов похвалився спортивними досягненнями 3-річного синочка Буваю дуже ленивою: Катя Осадча розкрила секрети стрункості і зробила несподівані визнання
Новини України Юрій Горбунов
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